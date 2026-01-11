Barrita: Metro Cebu nag-atubang og krisis sa basura

Nag-atubang ang Metro Cebu og krisis sa basura ug, nunot niini, krisis sa panglawas, human sa pagdahili niadtong Huwebes, Enero 8, sa dakong bukid sa basura sa usa ka pribadong sanitary landfill didto sa bukirang barangay sa Binaliw sa syudad sa Sugbo.
Mokabat sa 50 ka mga kawani sa landfill sa Prime Integrated Waste Solutions ang nagtrabaho sa dihang nidahili ang bukid sa basura, nga matod pa ni Cebu City Councilor Joel Garganera, gibana-banang miabot sa gitas-on nga 20 ka andana.
Ilang gilahi ang basura nga madunot ug kadtong recyclable. Nangalubong sila sa basura ilawom sa nahugno nga building. Ning atong pagsulat, upat ang konpiradong namatay, 12 ang naluwas, samtang 34 ang padayong gipangita ug gikuykoy sa mga rescuers.
○ ○ ○
Tungod sa landslide sa Binaliw Landfill, gipahunong una ang pagdawat og basura sa maong lugar nga gikan sa mga dagkong syudad sa Sugbo, Mandaue, Lapu-Lapu ug Talisay. Asa na man ilabay ang mga basura gikan sa maong mga syudad?
Ang Binaliw Landfill modawat og mokabat sa usa ka libo ka toneladang basura kada adlaw. Ang syudad sa Sugbo lang daan adunay 500 ngadto sa 600 ka tonelada nga basura matag adlaw. Mas modaghan pa kini sa panahon sa Pista Senyor ug Sinulog.
Nakamugna kini og dakong problema sa Metro Cebu. Si Cebu City Mayor Nestor Archival nangita og paagi aron dili magtipun-og ang basura sa kadalanan. Samtang gipahunong ni Mandaue City Mayor Jonkie Ouano ang pagkolekta sa basura samtang nangita pa og paagi ang siyudad.
○ ○ ○
Gikinahanglan dinhi ang panagtambayayong sa katawhan. Naandan man gud sa mga tawo nga ilabay ang ilang mga basura sa daplin sa karsada kay nagsalig nga dunay mga trak sa basura nga mokolekta niini. Apan kuykuyon kini sa mga iro ug magkatag na hinuon, manimaho ug langawon.
Sa ubang mga dagko ug modernong mga syudad sama sa Japan ug South Korea, dili ipagawas sa mga tawo ang ilang basura kon di moagi ang trak sa basura nga mokolekta niini. Ila kining isulod sa itom nga plastic garbage bag. Busa dili manimaho ug langawon.