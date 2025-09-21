Barrita: Mga academic institutions sa Sugbo nalagot sa kurapsiyon

Gipadayag sa mga academic institutions sa Sugbo ang ilang hiniusang kalagot batok sa korapsyon pinaagi sa pagpirma sa usa ka manifesto nga gitawag og “Statement of Indignation against Corruption (SOI) niadtong Sabado sa Cebu Coliseum.
Talagsaon kini kay ang dagkong mga unibersidad ug mga kolehiyo sa Sugbo wa man mag-apil-apil sa mga kontrobersiya sa politika.
Ang ilang pagtingog ug pagpadayag sa ilang baruganan nagpakita sa ka kamahinungdanon sa isyu sa korapsyon.
Sa ilang pagtingog, ilang gipasabot nga ang pagsumpo sa korapsyon di lang obligasyon sa gobiyerno, kon dili sa pakigtambayayong sa tanang sector sa katilingban. Hayan sinugdanan kini sa pagtingog sa ubang mga pundok nga alang sa usa ka limpyo nga pangagamhanan.
○ ○ ○
Kinsa bay dili matandog sa gidak-on sa pagpangawat sa kaban sa kagamhanan nga mokabat na sa usa ka trilyon ka pesos. Sa flood control projects pa lang na.
Wa pay labot ang Covergence and Special Support Program (CCSP) sa Department of Public Works and Highways.
Matod pa ni Kongresista Perci Cendana sa Albayan ang CSSP adunay pundo nga mokabat sa P1.6 trilyones sa sa niaging upat ka mga tuig.
Ang P822 bilyones niini mga insertion sa National Expenditure Program (NEP) sa General Appropriations Act.
Gigamit ang CSSP alang sa pag-abli og mga karsada padung sa mga airport ug pantalan, padung sa mga tourism site ug economic zones ug mga panginahanglan sa imprastraktura sa ubang mga ahensiya sa gobiyerno.
Pila man kaha ang didto padung sa bulsa sa mga kurakot?
○ ○ ○
Mahinungdanon ang pagtingog sa mga eskuwelahan sa Sugbo batok sa pangurakot kay sila maoy nagtudlo sa mga estudyante sa values education, sa pagbuhat kanunay sa unsay maayo ug sakto, sa moralidad ug pagtahod sa uban.
Nahinumdom lang ko sa tawo nga miduol sa pari human sa misa. Ingon siya, “Salamat sa imong wali dre. Paghisgot nimo sa sugo nga “Ayaw pangawat,” nalagot ko sa nagkawat sa akong bisekleta. Apan paghisgot nimo sa sugo nga “Ayaw pangabit,” nahuwasan ko kay nahinumdom ko diin nako ibilin ang bisekleta.”
Wa tingali katuhop sa nalambigit sa flood control scandal ang gitudlo sa mga eskuwelahan nga ayaw pangawat. Basin nagtuo sila nga normal na lang ni. Duna koy nabasahan nga sticker sa usa ka sakyanan nga nag-ingon, “Don’t steal. Government hates competition.”