Barrita: Mga dagkong proyekto, pero walay pundo

Kadtong pirmi nga magbiyahian sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo, nakasinati sa grabeng trapik gikan sa siyudad sa Talisay hangtod sa lungsod sa Minglanilla, siyudad sa Naga ug lungsod sa San Fernando. Apan way kalikayan kay ang bugtong agianan mao ra man ang Natalio Bacalso Ave­nue.

Duna untay 56.9 ka kilometrong Metro Cebu Expressway gikan sa dakbayan sa Naga sa habagatan hangtod sa siyudad sa Danao sa amihan nga mag-agi sa kabukiran, layo sa residential areas ug way trapik kay lapad ug way mga eskina. Apan gipahunong kini ni Cebu Gov. Gwendolyn Garcia kay seguruhon una nga maprotektahan ang kalikupan.

Dugay nga napatuman ang maong proyekto kay kuwang sa pundo. Dunay laraw nga ipaagi kini sa public-private partnership (PPP) aron usa ka pribadong kompaniya ang mogasto sa pagpatuman niini. Mas dali nga mahuman apan mobayad ang matag motorista nga moagi.

○ ○ ○

Dunay gilaraw nga 15 ka kilometro nga Talisay-Minglanilla-Naga coastal road nga gitumong sa paglikay sa kahuot sa trapiko sa Natalio Bacalso Avenue. Nagkinahanglan ang maong proyekto og P7.8 bilyo­nes alang sa civil works ug road right of way.

Sa di pa kini ikapatuman, moagi una kini sa usa ka feasibility study. Apan matod pa ni Engr. Nonato Paylado, hepe sa Planning and Design Division sa Department of Public Works and Highways (DPWH) 7, P1 milyon ra ang nalakip sa ilang budget sa 2024 alang sa feasibility study.

Ang maong proyekto giproponer sa DPWH 7 tulo ka tuig na ang nakalabay. Nanginahanglan kini og pundo nga P18.6 milyones alang sa feasibility study. Hayan nga malakip kini sa ilang budget sa 2025.

○ ○ ○

Daghan pang mga dagkong proyekto nga giproponer sa Regional Development Council (RDC) 7, apan wa pay mga pundo alang niini. Lakip niini ang Negros-Cebu-Bohol Friendship Bridge nga magkonektar sa tulo ka mga isla sa Tunga-tungang Kabisay-an. Kinahanglan pa kining aprobahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr.

Apan hayan nga mabuwag sa Central Visayas ang Siquijor ug Negros Oriental kay giaprobahan na sa Senado ug sa House of Representatives ang mga balaudnon nga magmugna sa Negros Island Province nga maghugpong sa Negros Oriental ug Negros Occidental ingon man sa lalawigan sa Siquijor.