Barrita: Mga fugitive di makadangop sa hukmanan

Gideklarar sa Korte Suprema nga ang mga fugitive, mga pinangita sa balaod, dili makapangayo og judicial relief sa hukmanan.
Giklaro sab kon si kinsa ang mga tawo nga pagatawgon og mga fugitive.
Mao kini ang unod sa desisyon Supreme Court En Banc sa kaso nga Vallacar Transit Inc. v. Ricardo V. Yanson, Jr. (G.R. No. 259337, November 25, 2025), nga sinuwat ni Associate Justice Samuel H. Gaerlan.
Unsa man ang usa ka fugitive? Ang una mao kadtong mosibat human makonbikto aron paglikay nga mapriso. Ang ikaduha mao kadtong milayas human pasakahi og kasong kriminal aron paglikay sa prosecution.
Ang usa ka akusado pagailhon nga usa ka fugitive from justice kon mapakyas sa pagtunga atubangan sa hukmanan kon gikinahanglan ubos sa balaod ug sa mga lagda sa hukmanan o mando sa huwes.
Laing ilhon nga fugitive mao kadtong mobiya sa Pilipinas pagkahibawo niya nga gipasakaan na siya og Information sa korte nga duna nay giluwatan nga orden de arresto batok kaniya.
Klaro nga naglikay siya sa prosecution, busa usa siya ka fugitive from justice ug di makapangayo og judicial relief.
Sa pag-ila kon ang usa ka tawo matawag ba nga usa ka fugitive from justice, ari magsugod sa pagpasaka og Information sa korte ug sa pagluwat sa usa ka warrant of arrest.
Mahinungdanon nga ang maong tawo nakahibawo nga napasaka na ang information sa korte ug giluwatan na ang usa ka warrant of arrest batok kaniya.
Mahibaw-an kini pinaagi sa aktuwal nga notisya alang kaniya, ingon man constructive notice sama sa paningkamot sa mga tinugyanan sa balaod sa paghatod sa legal process bisan pakyas ang personal service.
Mao kini ang lagda nga gilatid sa Korte Suprema human mapalgan nga dunay probable cause, moluwat ang korte og warrant of arrest o e-warrant nga kinahanglang ipatuman sulod sa 10 calendar days gikan sa pagkadawat sa executing officer.
Kon di masikop ang akusado kay nibiya sa Pilipinas, ibutang kini sa return sa executing officer.
Ang korte, pinaagi sa usa ka mosyon o motu proprio, sa iyang kaugalingon, mahimong modeklarar sa akusado nga usa ka fugitive from justice.
Sugod niini, ang maong akusado dili na makasalmot sa mga proceedings sa korte ug dili na siya makapangayo og bisan unsang judicial relief.
Makasalmot lang ang maong akusado sa proceedings sa korte kon boluntaryo siyang motahan sa iyang kaugalingon.
Ang usa ka warrant of arrest nga wa masilbi personal sa akusado kay tua siya sa gawas sa Pilipinas magpabilin nga epektibo hangtod nga mapatuman kini.
Ma-archive ang kasong kriminal kon di masikop ang akusado unom ka buwan gikan sa pagluwat sa warrant of arrest o e-warrant.
Apan mahimong banhawon ang kaso kon masikop ang akusado.
Ang maong kaso nagsukad sa petisyon nga gipasaka sa Vallacar Transit Inc. (VTI) ug ni Nixon A. Banibane atubangan sa Korte Suprema nga isalindot ang mga mando sa Regional Trial Court (RTC) nga nagpahunong sa bista sa kasong kriminal batok ni Ricardo V. Yanson Jr. (edbarrita@gmail.com)