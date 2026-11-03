Barrita: Mga lalaki mahimong biktima sa sexual violence

Gideklarar sa Korte Suprema nga ang mga lalaki mahimo sab nga biktima sa sexual violence tungod kay ang balaod kinahanglan nga manalipod sa tanang abusong seksuwal bisan pa man kon unsa ang ilang gender – mababaye ug malalaki.
Mao kini ang desisyon sa kaso nga XXX280727 v. People, G.R. No. 280727 February 4, 2026 nga sinuwat ni Senior Associate Justice Marvic M.V.F. Leonen. Niini, gikonbikto sa Supreme Court En Banc ang usa ka babaye sa acts of lasciviousness tungod sa pakighilawas sa iyang onse anyos nga pag-umangkong lalaki.
Gisilotan siya sa pagkapriso gikan sa siyam ngadto sa 16 anyos ug gipabayad og P250,000 nga civil indemnity ug danyos.
Nibista ang bata sa panimalay sa mga paryente sa iyang amahan. Samtang natulog ang bata, nimata ang babaye. Gimanduan ang bata sa paghubo sa iyang sinina ug gipahigda sa iyang kama ug nakighilawas siya sa bata. Wa moreklamo ang bata kay nakuryuso siya sa nahitabo. Apan human niini, nauwaw siya ug nakahunahuna nga maghikog.
Human sa usa ka psychological debriefing ug supportive psychotherapy, na-diagnose siya nga dunay post-traumatic stress disorder tungod sa abusong seksuwal.
Gikonbikto ang babaye sa Regional Trial Court ug sa Court of Appeals sa kasong acts of lasciviousness nunot sa Section 5(b) sa Republic Act No. (RA) 7610, ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act.
Sa Korte Suprema, nangatarungan ang babaye nga nisugot ang bata nga makighilawas kaniya. Gisupak kini sa Korte Suprema kay sa pagkahitabo niini sa 2018, ang age of sexual consent 12 anyos. Kay onse anyos pa man ang bata, dili pa siya legal nga makauyon sa pakighilawas. Ang age of sexual consent 16 anyos na karon ubos sa Republic Act No. 11648 nga gipasar sa 2022.
Giklaro sa Korte Suprema nga ang saktong kaso mao ang statutory acts of lasciviousness sa Article 336, Revised Penal Code (RPC), dili sa RA 7610. Subay sa Gramatica v. People, ang RA 7610 alang sa kaso nga ang menor de edad ingon sa niuyon sa pakighilawas kay napugos o naimpluwensiya sa hingkod og panuigon.
Dili kini aplikado kon ang menor way kasayuran o di legal nga makahatag og pag-uyon sama niining kasoha. Gipasakaan ang babaye sa kasong statutory acts of lasciviousness kay sa pagkahitabo ang iyang gibuhat dili pa masulod sa legal definition sa rape ubos sa Article 266-A sa RPC. Limitado kini sa pagpasulod sa kinatawo sa lalake (penis) ngadto sa kinatawo sa babaye (vagina) ug sa pagpasulod sa kinatawo sa lalaki ngadto sa genital sa laing tawo.
Gipalapdan ang kasong rape sa RA 11648 nga nag-ingon nga ang pagpanglugos mahimo sa usa ka tawo nga dunay carnal knowledge, nakighilawas, sa laing tawo, sumala sa mga sirkumstansiya ubos sa balaod. Wala nay gender nga gibutang, busa ang pagpanglugos mahimo sa lalaki ug babaye.
Bisan pa nga naamendahan ang balaod, duna pay mga desisyon nga naghulagway sa pagpanglugos nga krimen nga gihimo sa mga lalake batok sa mga babaye. Dili lang kini sexist, gisalikway niini ang kamatuoran nga ang mga lalaki mahimo sab nga biktima sa pagpanglugos ug mag-antos sa samang trauma.
Ang kapakyas sa pag-ila nga ang mga lalaki mahimo sab nga biktima sa pagpanglugos maghatag kanila’g kalisod sa pagkaamgo nga sila giabusohan. Matod sa Korte Suprema:
“Thus, while there must be recognition of the historical injustice women have suffered, the law, as well as its interpretation, must be resilient enough to provide equal protection to all victims and guard against stereotypes that all women are victims and all men are perpetrators. When laws are not gender-neutral, male victims suffer twice: once at the hands of their abuser and second through the judicial system.” (edbarrita@gmail.com)