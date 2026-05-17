Barrita: Mga makililimos tang tanan

Tawong adunahan nga naglakaw sa aseras gipangayuan sa naglago lang nga makililimos og kuwarta para ipalit og pagkaon.
Tawo: “Di kaha ni nimo ipalit og bino?”
Makililimos: “Di ko moinom, Sir.”
Tawo: “Di kaha ni nimo ipalit og sigarilyo?”
Makililimos: “Di ko manigarilyo, Sir.”
Tawo: “Di kaha ni nimo isugal?”
Makililimos: “Di ko manugal, Sir.”
Tawo: “Dali. Kuyog nako. Adto ta manihapon sa balay.”
Makililimos: “Buotan kaayo ka, Sir.”
Tawo: “Gusto lang nakong ipakita sa akong asawa kon unsay mahitabo sa tawong di moinom, di manigarilyo ug di manugal.”
Apan makililimos ba ang 68-anyos nga harmonica player nga si Ireneo Selma Vidal nga gisikop ug gibilanggo niadtong Mayo 7 kay nakalapas sa mga balaod batok sa pagpakilimos?
Sumala sa taho nagpatingog lang siya sa iyang silindron o harmonica ug ang mga tawo nihatag niya og kuwarta.
○ ○ ○
Nakagawas sa prisohan si Vidal niadtong Mayo 14 kay gipyansahan ni Konsehal Pastor “Jun” Alcover Jr. Ipaimbestigar ni Alcover ug ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang pagkasikop ni Vidal tungod sa taho nga gidapatan siya sa nagsikop kaniya. Ikiha ang nagdapat kang Vidal.
Sa ubang mga nasod, dunay mga musikero nga adto motukar o mokanta sa mga pangpublikong lugar. Kon ganahan ang maminaw, mohatag og kuwarta. Gitawag kini sa Iningles nga “busking,” mora og panaygon sa publiko.
Pero kon gidili kini, masikop ang nagbuhat sa ingon. Ang popular kaayong pop superstar nga si Ed Sheeran gipahunong sa iyang busking sa kapulisan sa Bengaluru, India kay way permit sa paghimo sa usa ka surprise concert sa usa ka publikong lugar.
○ ○ ○
Usisahon sab unta nila ni Mayor Archival ug Konsehal Alcover kon unsay gihimo sa kagamhanan sa siyudad sa Sugbo alang sa mga tawo nga naglatagaw sa kadalanan, sa mga way kapuy-an, sa mga way makaon ug nanguykoy na lang sa mga salin sa mga restaurant.
Si Vidal nihimakak nga usa siya ka makililimos. Wa siya magpakilimos. Nagtukar lang siya, matod niya, sa iyang harmonica o silindro aron makatigom og igong kuwarta nga ikapalit og pagkaon sa iyang tulo pa ka tuig nga apo.
Angay natong hinuktokan nga sa katapusan kitang tanan mga makililimos, sumala pa sa katapusang mga pulong ni Martin Luther sa dayon niyang kamatay sa tuig 1546. Wa tay mabitbit inig atubang nato sa Labaw’ng Makagagahom.