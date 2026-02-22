Barrita: Mga maluibon

Nia pa kita sa sulod sa buwan sa Pebrero, ang buwan sa gugma. Mao man lagi kini ang buwan nga gisaulog ang Valentine’s Day sa Pebrero 14, ang adlaw sa gugma. Starring ang mga pungpong sa rosas ug chocolate nga regalo sa mga lover.
Kon gugma na ang hisgutan, di kalikayan nga mosangpot ang estorya sa mga tawo nga magluib sa ilang hinigugma. Sama niadtong usa ka lalake nga niingon sa iyang uyab, “Darling, mura’g nagluib man ka nako.” Tubag sa babaye, “Hilom diha, Darling. Napareho na man ka sa akong bana.”
Diha’y asawa nga nahisagmuyo bisan kon gidungog ang iyang pag-ampo nga moundang na ang iyang bana sa pagpamabaye. Nitug-an siya ngadto sa iyang kumare sa pag-ingon, “Ambot naunsa ning imong kumpare, mare. Nalipay na unta ko nga di na mambabaye, nanglake na man hinuon.”
○ ○ ○
Bitaw, sumala sa survey sa Social Weather Stations (SWS), mokabat sa usa sa upat o 27 porsiyento sa mga Pilipino nga hamtong na niingon nga nakasaksi o nakasinati og pagpangluib, apan 43 porsiyento kanila ang nagtuo nga mahibalik pa ang pagsalig sa usag-usa.
Ang SWS survey gihimo sa tibuok nasod gikan sa Nobiyembre 24 ngadto sa 30, 2025 pinaagi sa face-to-face interview sa 1,200 ka mga hamtong na og panuigon. Kini nagpakita sab nga 72 porsyento kanila wa makasaksi o makasinati og pagpangluib.
Sumala sa SWS, daghan ang matang sa pangluib. Dunay physical cheating kon pakighilawas sa lain, dunay emotional cheating kon pagsumbong sa mga problema ngadto sa laing tawo imbes sa iyang partner, ug adunay cyber cheating kay adunay laing social media account nga wa mahibaw-i sa kapares.
○ ○ ○
Samtang nakighilawas ang usa ka asawa sa iyang kabit, kalit nga dunay nanawag sa cellphone. Kabit: “Kinsa to, honey?” Asawa: “Ang akong bana. Imong kumpare ba. Relax lang. Dugay pa tong mouli kay nagduwa kuno mong duha og golf.”
Apan magkauli pa kaha ang pagsalig kon ang usa ka kapares o hinigugma nasakpan nga nagluib? Hapit katunga sa mga respondents sa survey nga gihimo sa SWS miingon nga mahimo pang mahibalik ang pagsalig sa maluibon. Matod sa survey 43 porsiyento niingon nga mahimong magkauli pa ang maayong relasyon.
Nahibung ang bana kay adunay duha ka itlog nga iyang nakita sa ilawom sa ilang kama. Ang asawa miangkon nga kon magluib siya, magbutang siya og usa ka itlog. Matod sa bana, “Sa ato pa, kaduha ra ka magluib nako.” Asawa, “Kadaghan na love, pero ako mang ibaligya. Nakapalit na man gani ta’g refrigerator sa halin.”