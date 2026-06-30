Barrita: Mga menor de edad nga namusil sa Tacloban way tulubagong kriminal?

Nagkalainlain ang mga opinion bahin sa duha ka mga menor de edad nga estudyante nga suspetsado sa pagpamusil sa sulod sa San Jose National High School sa Tacloban City sa Lunes sa buntag, Hunyo 22, 2026. Tulo ang namatay, kapin sa usa ka dosena ang samaran.
Gitawag sila nga mga children in conflict with the law (CICL). Apan sukwahi sa sayop nga mga opinion, duna silay mga tulobagon ug di sila mahimong buhian gilayon, subay sa Republic Act No. 9344, ang Juvenile Justice and Welfare Act. Mao kini ang giklaro nila ni Juvenile Justice and Welfare Council (JJWC) Executive Director Tricia Clare Oco ug Senador Francis “Kiko” Pangilinan.
Sumala sa kapulisan, ang mga suspetsado sa pagpamusil nagpangedaron og 14 ug 15 anyos. Apan di sila mabuhian gilayon, matod ni Oco, kay kinahanglan sila nga moagi sa rehabilitasyon subay sa maong balaod.
Si Oco ug si Pangilinan miingon nga ang mga menor de edad nga giakusahan nga nakahimo og grabeng krimen mahimong moagi sa court proceedings, involuntary commitment, confinement, intervention programs ug rehabilitation measures depende sa ilang edad ug sa mga sirkumstansya sa kaso.
Ubos sa Republic Act No. 9344, ang mga menor de edad nga ubos sa 15 anyos nga makahimo’g krimen way tulubagong kriminal apan kinahanglan nga moagi og intervention programs.
Samtang kadtong sobra sa 15 anyos apan ubos sa 18 anyos, way tulubagong kriminal, gawas lang kon maprobahan nga duna sila’y discernment, o nasayod nga sayop o daotan ang ilang gibuhat.
Busa moagi sila sa korte aron pagprobar nga ang menor de edad nga makahimog krimen dunay discernment. Kon di maprobahan nga dunay discernment ang maong menor de edad, wa siya’y tulubagong criminal. Apan ang usa kanila, ang 15-anyos, gipasakaan na og kasong murder.
Ang mga suspetsado sa pagpamusil sa Tacloban ubos sa kustodiya sa kapulisan samtang nagpadayon ang imbestigasyon. Ang mga abogado sa Public Attorneys Oiffice (PAO) ug ang mga social worker mahimo nga mopasaka og petition for involuntary commitment, tangtangon sila sa parental custody ug ibutang sa state supervision.
Ang mga menor de edad nga suspetsado sa usa ka krimen ipabalhin sa Bahay Pag-asa o mga rehabilitation center alang sa CICL. Dili sila mahimong itipon sa mga hamtong o sakto na og panuigon nga nakahimo og krimen.
Gawas sa rehabilitasyon, ang mga ginikanan sa mga menor de edad nga nakahimo og kalapsan sa balaod mahimong mag-atubang og tulubagong sibil.
Kon ang suspetsado nga sobra sa 15 anyos maprobahan nga dunay discernment, manubag siya sa krimen. Kon makonbikto siya sa krimen, duna pay laing mga intervention ang balaod sama sa suspension of sentence ug rehabilitasyon.
Kon makompleto ang rehabilitasyon, mahimong mawagtang ang iyang sentensiya. Apan kon mobalibad siya sa rehabilitasyon o kaha makalapas sa mga kondisyones niini, mahimong ipatuman sa korte ang silot batok kaniya.
Nunot niining nahitabo sa Tacloban, dunay mga lakang nga pakunhoran ang minimum age of criminal liability gikan sa 15 anyos ngadto sa 12 anyos. Lakip niini ang mga lakang nga idili sa mga menor de edad ang mga bayolente nga mga online games ug sa pagdili sa mga menor de edad sa social media. (edbarrita@gmail.com)