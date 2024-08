Barrita: Mga ordinansa di makaamendar sa Konstitusyon

Ang mga ordinansa nga gipasar sa mga lokal nga kagamhanan di makaamendar sa Konstitusyon ug sa bisan unsang balaod. Mao kini ang unod sa desisyon sa Korte Suprema En Banc sa Quezon City Government v. Manila Seedling Bank Foundation, Inc. ug Manila Seedling Bank Foundation, Inc. v. Quezon City (G.R. Nos. 208788, 228284) nga penetsahan og Hulyo 30, 2024.

Ang desisyon, nga sinuwat ni Associate Justice Ramon Paul L. Hernando, nagdeklarar nga di balido ang Quezon City zoning ordinance nga nag-reclassify sa luna sa yuta nga gigamit sa Manila Seedling Bank Foundation, Inc., maong di na makagamit ang foundation sa maong luna sa yuta.

Ang Proclamation No. 1670 nga giluwatan ni kanhi Presidente Ferdinand E. Marcos naghatag og usufructuary rights sa foundation sa pito ka ektaryang luna sa yuta nga gipanag-iya sa National Housing Authority (NHA) sa eskina sa Quezon Avenue ug E. De Los Santos Avenue (EDSA) sa Quezon City.

Gigamit sa foundation ang maong luna sa yuta isip usa ka Environmental Center, nga dunay nursery alang sa mga reforestation project sa gobyerno. Gipaabangan usab ang kabahin niini sa mga garden centers, pet shops ug and cut flower centers.

Apan sa 2003, gipasar sa Quezon City Council ang Amended Quezon City Zoning Ordinance, nga nag-reclassify sa maong luna sa yuta isip usa ka Metropolitan Commercial Zone, samtang ang kabahin niini, usa ka Institutional Zone. Sa 2012, ang syudad sa Quezon nagdumili sa pagluwat og locational clearance sa foundation. Tungod niini napakyas ang foundation sa pag-renew sa ilang business permit.

Ang foundation mipasaka og petition for prohibition batok sa Quezon City. Miluwat ang Regional Trial Court (RTC) sa writ of prohibition, nga nagmando sa Quezon City sa paghunong sa pagpatuman sa maong ordinansa ug sa pagluwat og locational clearance ug business permit sa foundation.

Apan gi-foreclose sa syudad ang maong luna sa yuta ug gibaligya sa usa ka public auction tungod sa kapakyas sa foundation sa pagbayad og real property tax. Ang foundation mipasaka og petisyon alang sa prohibition ug injunction sa RTC, apan gisalindot kini. Ang pagsalindot gidasonan sa Court of Appeals.

Ang Quezon City ug ang foundation mipasaka og managlahi nga petitions for review on certiorari atubangan sa Korte Suprema. Ang Korte Suprema miingon nga way gahum ang syudad sa Quezon sa pag-reclassify sa luna sa yuta sa katuyoan nga gawas sa tumong sa Proclamation No. 1670, nga usa ka national law. Ang mga lokal nga ordinansa di makaamendar sa usa ka national law, matod sa Labawng Hukmanan.

Matod pa sa Korte Suprema, “Local ordinances that contravene State-enacted legislation are null and void since LGUs (local government units) merely derive their power from the State legislature, as such, they cannot regulate activities already allowed by statute. Municipal ordinances are considered inferior in status and subordinate to the laws of the state; thus LGUs have no power to regulate conduct already regulated by the state legislature.

Ang Korte Suprema miingon usab nga ang syudad sa Quezon di maka-foreclose ug mosakmit sa luna sa yuta tungod kay wa mabayri ang real property tax niini, kay gipanag-iya kini sa NHA, usa ka tax-exempt institution. Sanglit ang foundation mao ang beneficial user, mahimong paninglon kini sa buhis sa maong luna sa yuta. (edbarrita@gmail.com)