Barrita: Mga pahayag batok sa opisyal nga katungdanan di slander

Giklaro sa Korte Suprema nga ang mga pamahayag batok sa mga opisyal sa gobiyerno dili matawag nga slander kon kini mahitungod sa ilang opisyal nga katungdanan o gimbuhaton, gawas lang kon gihimo kini nga dunay malisya o tumong nga dautan.

Mao kini ang unod sa kaso nga Labargan v. People (G.R. No. 246824, December 6, 2023) nga sinuwat ni Senior Associate Justice Marvic M.V.F. Leonen. Sa maong kaso, giabsuwelto sa Supreme Court Second Division si Argelyn M. Labargan sa kasong grave oral defamation nga gipasaka ni Aileen R. Macabangon.

Si Macabangon usa ka barangay kagawad sa Muntay, Kolambugan, Lanao del Norte. Siya mao ang mediator sa barangay conciliation sa panagsungi tali ni Labargan ug Edna Jumapit.

Usa ka adlaw niana, milabay si Macabangon sa balay ni Labargan. Maoy nadunggan ni Macabangon nga misinggit si Labargan gikan sa terasa sa iyang balay nga ang barangay kagawad bogo, way edukasyon, ignorante ug nipabor kang Jumapit. Sanglit ang terasa daplin sa highway, daghan ang nakadungog ni Labargan.

Gikonbikto sa Municipal Circuit Trial Court si Labargan sa kasong grave oral defamation. Gidasunan ang maong desisyon sa Regional Trial Court ug sa Court of Appeals. Gisang-at ang maong kaso sa Korte Suprema.

Sa pag-absuwelto ni Labargan, ang Korte Suprema nideklarar nga ang mga pamahayag batok sa usa ka public officer dili matawag nga defamation o pagpakauwaw kon kini may kalambigitan sa ilang opisyal nga katungdanan, gawas lang kon maprubahan nga dunay malisya.

Ubos sa Article 358, Revised Penal Code, dunay oral defamation o slander kon (1) dunay alegasyon sa usa ka krimen, kasaypanan o kadaot (2) gihimo kini orally o pinaagi sa pagsulti; (3) atubangan sa publiko; (4) gihimo nga dunay malisya; (5) batok sa usa ka tawo, buhi o patay; ug (6) ang maong alegasyon makabuong sa kadungganan sa maong tawo.

Sa ordinaryo nga mga kaso, ang akusado maoy moprobar nga way malisya ang iyang pamahayag. Apan kon mga public officers ang hingtungdan ug mahitungod kini sa ilang katungdanan, ang prosecution kinahanglan nga moprobar nga dunay malisya ang mga defamatory remarks.

Matod sa Korte Suprema, subay kini sa right to free speech o katungdanan sa libre nga pagpahayag nga maghatag og gahom sa lungsuranon sa pagpatubag sa mga opisyales sa gobiyerno tungod kay ang public office usa ka public trust.

Si Macabangon usa ka public officer. Ang mga pamahayag ni Labargan batok kaniya nagsaway sa iyang katakos isip usa ka barangay kagawad, ilabi na sa iyang pagdapig batok kang Labargan atol sa barangay conciliation proceedings. Kay bahin kini sa mga katungdanan ni Macabangon, kinahanglan nga probahon sa prosecution nga dunay malisya, apan pakyas kini sa paghimo niini.

Matod sa Korte Suprema ang mga pamahayag ni Labargan mahimong makapasakit apan dili mahimong ilhon nga krimen. "Being sensitive has no place in this line of service, more so when allowing otherwise has the potential to create a chilling effect on the public, that is, citizens will be afraid to criticize public officers," matod sa Labawng Hukmanan. - edbarrita@gmail.com