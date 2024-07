Barrita: Mga Pogo gidili na sa Pilipinas

Gibuhisan ang mga Philippine offshore gaming operators (Pogo) subay sa Republic Act (RA) No. 11590. Ang maong balaod nag-ila sa mga legal nga pamaagi sa sugal apan wa mag-endosar sa maong kalihukan.

Ang lisensiya sa mga Pogo giluwatan sa Philippine Amusement and Gaming Corp. (Pagcor) nga dunay mandato sa paglisensiya sa mga “games of chance, card games and number games” aron makakuha og dugang pundo alang sa gobyerno.

Matod ni Budget Secretary Amenah Pangandaman, ang mga Pogo nakaamot og gikan sa P40 bilyunes ngadto sa P50 bilyunes matag tuig sa panudlanan sa gobyerno. Apan matod niya gamay ra kini kon itangdi sa “potential income” nga nawagtang tungod sa mga krimen nga naglambigit sa ilang operasyon.

Usa si Pangandaman sa mga dagkong opisyal sa kagamhanan ug mga magbabalaud nga nirekomendar nga idili ang operasyon sa mga Pogo dinhi sa Pilipinas tungod sa daghang mga krimen nga nahitabo nga may kalambigitan sa Pogo operations.

Niadtong Lunes, sa ikatulong State of the Nation Address ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr., iyang gimando ang hingpit nga pagdili sa mga POGO sa Pilipinas.“Effective today, all POGOs are banned,” matod sa pangulo.

Gihangop sa mga magbabalaod ang maong deklarasyon pinaagi sa usa ka “standing ovation” dungan sa pagsiyagit og “BBM! BBM!” Matod sa presidente naminaw siya sa panawagan sa katawhanng Pilipino.

Ang mga Pogo, matod niya, nagtakuban isip mga “legitimate entities” apan nalambigit sa mga illegal nga kalihukan sama sa financial scamming, money laundering, prostitution, human trafficking, kidnapping, brutal torture ug murder.

Gihatagan sa pangulo ang Pagcor og hangtod tapos tuig sa pagpahunong sa operasyon sa mga Pogo.

Gimanduan usab niya ang Department of Labor and Employment sa pagpangita og kasudlan nga trabaho sa mga Pilipino nga maapektuhan sa pagdili sa mga Pogo.

Giimbestigar sa Senado ang operasyon sa mga Pogo dinhi sa Pilipinas. Nadiskubrehan ang daghang mga kahiwian sama sa mga fake o mini nga birth certificates nga gipalit sa mga langyaw, kadaghanan kanila mga Chinese nationals.

Hangtod si Bamban, Tarlac Mayor Alice Guo gisuspenso kay gikatahapan nga usa ka espiya sa China.

Niturok ang maong pagduda kay maglisod siya sa pag-asoy sa mga detalye sa iyang kaugalingong kinabuhi sukad sa iyang pagkabata ug tungod sa iyang kalambigitan sa mga Pogo.

Si Presidente Marcos niingon nga ang pagdili sa mga Pogo makasulbad sa daghang mga suliran nga giatubang sa nasod. Apan dili tanan. “To solve all the problems that we have been suffering — all officials, workers in government, and most of all the citizenry must always be vigilant, principled, and think of the health of the nation,” matod sa pangulo. (edbarrita@gmail.com)