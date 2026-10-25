Barrita: Mga Pogo nagpadayon pa

Gibutyag sa Department of Justice (DOJ) niadtong Huwebes, Oktubre 22, 2026, nga nagpadayon pa ang operasyon sa small-scale Philippine offshore gaming operators (Pogos) sa nagkalainlaing bahin sa Pilipinas bisan gidili na ang ilang operasyon.
Si Justice Undersecretary Nicholas Felix Ty namahayag nga hayan nga mobalik ang mga illegal nga operasyon sa mga Pogo tungod sa pagkasikop sa mga Chinese nationals nga nilapas sa ilang visa-free privilege sulod sa 14 ka adlaw.
Gimanduan sa Malacañang ang Department of Foreign Affairs (DFA) sa pagrepaso sa 14 ka adlaw nga visa-free entry sa mga turistang Chinese kay gigamit kini sa Pogo. Gisugdan kini sa Enero 16, 2026. Usa kini ka unilateral action sa Pilipinas, dili reciprocal, busa ang mga Pilipino molukat pa og visa aron makasulod sa China.
Matod ni Ty ginagmay na lang ang operasyon sa Pogo karon, di sama sa wa pa kini i-ban ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa 2024.
Kaniadto, ang mga Pogo anaa sa usa ka compound nga kompleto sa tanan ug naglambigit sa gatusan ka mga tawo.
Nalakip sa operasyon sa Pogo kaniadto ang foreign nationals sama sa mga Vietnamese, Indonesian, Burmese, Nepalese ug mga African nationals.
Apan sa bag-ong mga pagronda, nasayran nga naglambigit kini sa kasagaran sa Chinese nationals.
Karon, ang ilang operasyon anaa na lang sa mga balay. Ang uban gani, anaa na lang sa usa ka kuwarto. Gipaimbestigar na karon ang illegal nga operasyon sa mga Pogo, sumala pa ni National Bureau of Investigation (NBI) Director Melvin Matibag.
Laing gipaimbestigar ni Matibag ubos sa iyang Memorandum Order No. 22, nga penetsahan og Oktubre 20, 2026, mao ang bahin sa mga langyaw nga nilukat pinaagi sa pagtikas sa mga dolumento sama sa birth certificates ug passports ug nagpakaron-ingnon nga Pilipino.
Matod pa ni Matubag, naglambigit kini sa nasudnong seguridad. Sa usa ka pagdungog sa Senado niadtong Setyembre, si Matibag namahayag nga gibuhat kini sa mga langyaw, kasagaran Chinese nationals, pinaagi sa late registration. Apan ang kampanya dili batok sa mga langyaw.
Usa ka Philippine Statistics Authority audit nagpakita nga mokabat sa 5,000 ka foreign nationals, kadaghanan mga Chinese, ang nagparehistro isip nga Pilipino.
Apan ang DOJ dili pa morekomendar sa paglibkas sa 14-day visa-free entry sa mga Chinese kay gitumong kini sa pag-agni kanila nga mobisita sa Pilipinas.