Barrita: Misyon padung sa buwan, presyo sa lana

Usa ka kumpare nangumusta bahin sa anak sa iyang kumpare. Kumpare 1: “Asa na man diay tong imong anak nga babaye pre?” Kumpare 2: “Niadto sa syudad, nag-astronaut.” Kumpare 1: “Unsay astronaut?” Kumpare 2: “Nagpabuwan ba. Nagpa-maid.”
Niadtong Abril 1, gilusad sa National Aeronautics and Space Administration (NASA) ang 10 ka adlaw nga Artemis II mission padung sa buwan luwan ang upat ka mga astronaut sa spacecraft nga Orion. Mao kini ang labing unang misyon padung sa buwan nga dunay luwan nga mga astronaut sukad sa 1972.
Kusog kaayo ang pagsulbong sa rocket nga nagtugpo sa mga astronaut luwan sa Orion sa kawanangan. Morag susama sa pagsulbong sa presyo sa mga produkto sa lana sama sa diesel ug gasolina. Ang Orion mobalik pa sa kalibotan. Pero, ang presyo sa lana mokunhod pa kaha?
○ ○ ○
Ang price monitoring sa Department of Energy nagpakita nga sa semana gikan sa Marso 24 hangtod sa 30, ang regular diesel anaa sa P105 ngadto sa P131.90 kada litro samtang ang premium diesel anaa sa P119.50 ngadto sa P140.20 ang litro. Ang gasolina anaa sa P84 ngadto sa P111.10 matag litro.
Way kalibotan ang mga astronaut luwan sa Orion nga inig balik nila sa kalibotan, moabot na sa P170 ang litro sa diesel dinhi sa Pilipinas. Ambot kon dili ba kaha kini kapugngan bisan sa emergency powers nga gihatag sa balaod ngadto ni Presidente Ferdinand “Bonbong” Marcos Jr.?
Ning higayona, ang mga astronaut luwan sa Orion dili lang una motugpa sa buwan. Molibot lang sila sa buwan. Dunay puwersa nga gigamit ang mga scientist sa NASA sa pagpalupad sa spacecraft ngadto sa buwan. Mao kini ang gravity. Makatabang sa spacecraft pero dili makapugong sa pagsaka sa presyo sa lana.
○ ○ ○
Malampuson si Foreign Affairs Secretary Ma. Theresa Lazaro sa iyang pakighinabi kang Iranian Foreign Minister Seyed Abbas Araghchi. Ang resulta mao nga luwas na karon nga moagi sa Strait of Hormuz ang mga barko nga magpakayab sa bandera sa Pilipinas ingon man ang mga Pilipinong seafarers.
Luwas usab nga moagi sa Strait of Hormuz ang mga barko nga magkarga og lana padung sa Pilipinas. Subay kini sa “high-level talks” nga gimando ni Presidente Marcos. Bitaw, wa gyud tay labot sa gubat tali sa Estados Unidos ug Israel batok sa Iran, pero apektado ta sa pagsaka sa presyo sa lana.
Kon mao kini, segurado na nga duna tay supply sa lana. Ang presyo na lang ang problema. Nag-anam-anam na ra ba kahawan ang mga kadalanan sa syudad ug lalawigan sa Sugbo. Kinsay nasayod nga si US President Donald J. Trump ray makasulbad sa kahuot sa atong trapik?