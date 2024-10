Barrita: Mother tongue

Mora'g hilaw ang mga produkto sa mga eskuylahan sa Pilipinas, ilabi na sa mga tunghaang pangpubliko. Di makasulti og tul-id nga Iningles. Sa mga eskuylahan sa Sugbo ug sa mga dapit nga gigamit ang Cebuano-Bisaya, di sab makasulti og tul-id nga Binisaya.

Nahimong saksaksinagol ang sinultian. Sma niining mosunod? "Tired na jud ko my friend, how far pa house nimo?" “I’m so busog.” Mao nang migawas ang mga pasiaw sama niini: “Sinabi ko sa yo huwag kang tumabok, tumabok gyud ka. Tingnan mo, naligsan ka tuloy.”

Resulta na tingali kini sa mag-u­sab-usab nga mga programa sa mga kadagkoan sa Departamento sa Edukasyon ingon man sa atong mga balaod mahitungod sa edukasyon.

***

Ubos sa Enhanced Basic Education Act of 2013 (Republic Act 10533), gipatuman ang Mother Tongue-Based Multilingual Education (MTB-MLE) program. Ang mother tongue mao ang pinulo­ngan sa dapit nga natawhan. Dinhi sa Sugbo, mao kini ang Binisaya.

Busa, gitudlo sa mga estudyante sa Sugbo ang Binisaya isip mother tongue gikan sa kindergarten hangtod sa Grade 3. Ang tumong niini mao nga mas daling masabtan ang lek­siyon kay ang mother tongue mao man ang pinulongan nga unang nakat-unan sa bata.

Apan niadtong Oktubre 10, nahimong balaod bisan wa pirmahi ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang Republic Act 12027 nga magpahunong sa pagtudlo sa mother tongue sa mga multilingual classes gikan sa kindergarten ngadto sa Grade 3.

***

Unsa may mahitabo? Ang medium of instruction mobalik ngadto sa Filipino, ang nagtakuban nga pinulongang Tagalog, ug English. Moreklamo na sab niini kadtong supak sa Tagalog nga moingon nga ang ilang nakat-unan mao ra “Ang manik ay nangitlig.”

Bitaw, ang mga Bisdak moingon ra ba nga mas abante ang Bisaya kay sa Tagalog. Kay ang langgam sa Tagalog nagkamang pa, sa Bisaya nag­lupad na. Ang paa sa Tagalog nagtamak sa yuta, sa Bisaya duol na sa bugan. Ang upa sa Tagalog nangabang pa, sa Bisaya nagpatong na. Ang nagwalis sa Tagalog nanilhig pa, sa Bisaya nakita na.

Usa ka pundok sa mga magtutudlo nabalaka nga mahanaw lang ang mga kalam­boan nga nakab-ot sa pagtudlo sa mother tongue ubos sa K-12 curriculum. Apan unsaon ta man nga morag gieksperimentohan na man lang ang atong mga estudyante.