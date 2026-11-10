Barrita: Nahisubay sa Konstitusyon

Gideklarar sa Korte Suprema nga constitutional o nahisubay sa Konstitusyon ang Republic Act No. (RA) 12326, nga naghimong lima ka tuig sa termino sa mga opisyales sa barangay ug Sangguniang Kabataan (SK) ug nagtakda sa sunod nga barangay and SK elections (BSKE) sa Nobiyembre 2028.
Mao kini ang desisyon sa Korte Suprema sa kaso nga Romulo B. Macalintal v. Office of the President et al (G.R. No. E-08557, Oct. 14, 2026) nga sinuwat ni kanhi Associate Justice Rodil V. Zalameda, sa wa pa siya matudlo ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga Supreme Court Chief Justice.
Sa maong kaso gisalindot sa Supreme Court en banc ang petisyon ni Macalintal, usa ka election lawyer, nga nagkuwestiyon sa constitutionality sa RA 12326 nga gipasar niadtong Septiyembre 24, 2026, nga naglugway sa termino sa mga opisyal sa barangay gikan sa upat ngadto sa lima ka tuig ug nag-uswag sa BSKE ngadto sa Nobiyembre 2028.
Matod ni Macalintal wa masubay ang maong balaod sa mga lagda sa pag-oktaba sa mga eleksyon nga gilatid sa Korte Suprema sa nag-unang desisyon sa 2023 nga Macalintal v. Comelec (Commission on Elections). Nakalapas sab kini sa katungod sa katawhan sa pagboto ug sa rikisito nga ang mga opisyal sa barangay pilion pinaagi sa eleksyon.
Gideklarar sa Korte Suprema nga ang RA 12326 usa ka “term-fixing law,” dili usa ka “election postponement law.” Busa ang mga lagda nga gilatid sa 2023 Macalintal desisyon dili aplikado kay ang tumong sa RA 12326 mao man ang paglugway sa upat ka tuig nga termino ubos sa RA 12232 sa 2025, ngadto sa lima ka tuig.
Giminusan sab ang gidaghanon sa sagunson nga termino gikan sa tulo ngadto sa duha (o hangtod sa napulo ka tuig nga pagpanilbihan sa puwesto). Ang pagtakda sa sunod sa BSKE sa Nobiyembre 2028 igo lang nga nagpatuman sa bag-ong lima ka tuig nga termino.
Giklaro niini nga ang usa ka balaod nga nagsitar sa termino sa opisyal dili mahimong usa ka election postponement law tungod kay naapektuhan ang gitakda nga eleksyon.
Nidugang ang Korte Suprema nga ang Kongreso adunay gahom sa pagsitar, pag-usab ug paglugway sa termino sa opisyales sa barangay kon gikinahanglan, basta kini makatarunganon ug dili sobra kadugay aron kalikayan ang sige na lang nga pag-oktaba sa eleksyon.
Napalgan sa Korte Suprema nga makatarunganon ug di sobra ka dugay ang pagtakda sa sunod nga BSKE sa Nobiyembre 2028. Ang mga incumbent barangay officials napili niadtong Oktubre 30, 2023, ug ang sunod nga BSKE gitakda sa Nobiyembre 2028, subay sa lima ka tuig nga termino ubos sa RA 12326.
Gideklarar sab sa Korte Suprema nga ang maong balaod wa makalapas sa katungod sa due process ug sa katungod sa pagbotar. Matod niini, ang RA 12326 nakatuman sa substantive due process kay alang kini sa lihitimo nga katuyoan sa kagamhanan ug sa pagpadayon sa mga programa sa barangay.
Wa sab makalapas ang RA 12326 sa katungod sa katawhan sa pagboto kay walay gitakda nga lugway sa panahon sa pagboto sa opisyales sa barangay.
Ang mahinungdanon nga isitar sa balaod ang tukma ug kanunay nga panahon sa pagpahigayon niini.
Sanglit wa ibutang sa Konstitusyon ang termino sa opisyales sa barangay, ang lima ka tuig nga termino ubos sa maong balaod usa ka policy decision sa Kongreso, dili sa mga korte.
Subay sa maong balaod, ang mga incumbent nga opisyales sa barangay magpabilin sa puwesto ubos sa gitawag nga “hold-over rule.” Wa kini magpasabot nga gipangtudlo sila sa Kongreso kay bisan kon nalugwayan ang ilang paghupot sa puwesto, wa man sila hatagi og bag-ong termino.
Busa, ang mga opisyal sa barangay nga napili sa Oktubre 2023 magpadayon sa ilang pag-alagad ubos sa hold-over provision sa RA 12232 nga gipabilin sa RA 12326 hangtod nga mapili ug makwalipikar ang sumusunod kanila nga opisyales. (edbarrita@gmail.com)