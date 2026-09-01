Barrita: Nakobra nga kuwarta dili na mauli

Gideklarar sa Korte Suprema nga dili na ipauli sa depositor ang iyang nakobra nga kuwarta ubos sa gitawag nga “unjust enrichment” kon ang hinungdan niini mao ang “gross negligence” kon ang pagdanghag sa bangko mismo.
Mao kini ang unod sa desisyon sa Korte Supreme sa kaso nga BDO Unibank Inc. v. Cristina Barcellano y Riego (G.R. No. 261264, Feb. 12, 2026) nga gipagawas sa Supreme Court Office of the Spokesperson.
Sa desisyon nga sinuwat ni Associate Justice Japar B. Dimaampao, ang Supreme Court Third Division misalindot sa petisyon nga gipasaka sa BDO Unibank Inc. (BDO), kay ang pagsalikway sa bangko sa kaugalingong pamaagi sama ra sa gross negligence.
Si Cristina Barcellano nideposito og usa ka regional check nga nagkantidad og P151,200 gikan sa Albay branch sa Landbank ngadto sa iyang savings account sa BDO’s Lucena City branch. Nasayop sa pag-validate ang BDO teller nga usa kini ka lokal imbes regional check, na-credited ang kantidad sa tulo imbes pito ka adlaw.
Sa pagtuo nga credited na ang pundo, nikobra si Barcellano og P76,000. Apan human niini, nakadawat ang BDO og stop payment order sa maong tseke. Gipadad-an si Barcellano ug demand nga ipauli ang kuwarta nga nakobra. Niuyon siya apan wa gyud mobayad. Nipasaka ang BDO og kasong estafa batok kaniya.
Giabsuwelto sa Regional Trial Court si Barcellano kay wa siya makahimo og pagpanglimbong. Nakobra niya ang kuwarta tungod sa kadanghag sa BDO. Gidasunan ang RTC sa Court of Appeals. Niapelar ang BDO sa sibil nga bahin sa desisyon, kay bisan pa kon naabsuwelto si Barcellano, kinahanglan gihapon nga iuli niya ang kuwarta nga iyang nakobra tungod sa sayop sa bangko.
Gisupak kini sa Korte Suprema. Ang pagkaabsuwelto ni Garcellano nagpapas sa iyang tulubagong sibil gikan sa gipasangil nga krimen. Apan matod sa Korte Suprema duna gihapoy tulubagong sibil gikan sa laing hinungdan, sama sa unjust enrichment, ang paghipos sa benepisyo o salapi bisan wa kay katungod alang niini.
Ang unjust enrichment supak sa mga prinsipyo sa hustisya, kaangayan, ug maayong konsensya. Dunay obligasyon sa pag-uli niini kon nadawat kini bisan way tulubagon sa pagbayad. Apan kinahanglan nga probahon nga nadawat gyud kini bisan ang nagdawat way katungod nga modawat niini.
Napamatud-an sa Korte Suprema nga napakyas ang BDO sa pagprobar niini. Wa niini maisplekar nganong giluwatan ang stop payment order ug sa pagpakita nga nahibalo si Garcellano nga ma-dishonor ang maong tseke.
Ang gipakita sa ebidensiya nga gikobra ni Garcellano ang kuwarta, in good faith, sa tinarong nga pagtuo, nga makobra kini kay gihimo na man kini nga available sa BDO sa iyang bank account.
Ang hinungdan, matod pa sa Korte Suprema, mao ang gross negligence o pagdanghag sa BDO. Gi-credit ang kantidad sa tseke bisan wa pay clearance. Nasayop sab ang bangko sa pagtratar nini isip usa ka lokal imbes rehiyonal nga tseke.
Kining maong mga lapso nagpakita sa kapakyas sa pagtamod sa mga paagi nga malikayan ug maprotehian ang bangko gikan sa risgo sa mga inbalido nga tseke. Di mahimo nga magsalig ang bangko sa doktrina sa solutio indebiti nga nagmando nga iuli ang kuwarta nga nadawat sa sayop nga paagi.
Ang maong doktrina dili magamit kon ang nagbayad mismo maoy nasayop tungod sa gross negligence. Ang mga bangko sama sa BDO kinahanglan nga magtamod sa extraordinary diligence ug reasonable prudence kay gitahasan kini sa usa ka public interest. Dili kini mahimong isalikway sa bangko, sama sa paghimong available sa kantidad sa tseke bisan wa pay clearance. – edbarrita@gmail.com