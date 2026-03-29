Barrita: Nat'l energy emergency gideklarar, pero wa pay oil crisis

Namahayag si Undersecretary Claire Castro sa Presidential Communications Office (PCO) nga wa pay oil ciris sa Pilipinas. Apan human sa maong pamahayag, gideklarar ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang usa ka “state of national energy emergency” niadtong Marso 24.
Mura’g nagkasumpaki ang pamahayag ni Castro ug ang pagdeklarar sa pangulo sa usa ka national energy emergency. Atong ning klaruhon. Si Castro niingon nga wa pa makasinati ang Pilipinas og oil crisis, kay bisan kon nisaka ang presyo sa mga produkto sa lana, wa man magkuwang ang supply niini.
Gani, si Presidente Marcos niingon nga ang suplay sa mga produkto sa lana molungtad pa sa Hunyo 30. Ug gikompirmar sa Malacanang nga dunay niabot nga 700,000 ka barrel nga crude oil gikan sa Russia, importasyon sa pribadong oil company nga Petron, ang bugtong oil company nga dunay refinery sa Pilipinas.
Ang gipasabot ni Castro mao nga wa pay supply crisis sa mga produkto sa lana. Wa pa nagkuwang ang supply sa lana bisan pa sa gubat sa Iran ug ang pagsira sa Strait of Hormuz nga nakaapekto sa pag-agi sa mga dagkong tanker nga nagkatga og lana gikan sa Middle East.
Sumala sa Department of Energy (DOE), ang supply crisis mahitabo kon ang pundo sa lana mokunhod ngadto sa 15 na lang ka adlaw. Apan giluwatan sa pangulo ang Executive Order No. 110 nga nagdeklarar sa usa ka "State of National Energy Emergency" sud sa usa ka tuig aron mapadali sa gobyerno ang pagkompra og lana.
Wa pay kasegurohan kon hangtod asa kutob ang gubat sa Iran. Busa angay nga mangandam ang kagamhanan nga dunay igong supply sa mga produkto sa lana kon molungtad og dugay ang gubat sa Iran ug mahunong sa hingpit ang supply sa lana gikan sa Middle East.
Gipirmahan usab sa pangulo ang Republic Act No. 12316 nga naghatag kaniya og gahom sa pagsuspenso sa buhis sa mga produkto sa lana. Hayan mogawas ang mando bahin niini liwas sa Semana Santa, sa Abril 12 o 13, subay sa rekomendasyon sa Development Budget Coordination Committee (DBCC).
Samtang nagpadayon ang pag-apod-apod sa kagamhanan sa P5,000 nga ayuda ngadto sa mga apektadong drayber sa habal-habal, traditional ug modern jeepney, bus ug uban pa ubos sa Assistance to Individuals in Crisis Situations (AICS) program sa Department of Social Welfare and Development ug laing P5,000 nga fuel subsidy sa Department of Transportation.