Barrita: Nganong importante ang pedestrian lane?

Matag karon ug unya makabalita kita nga dunay namatay sa aksidente sa kadalanan. Kasagaran naglambigit og mga motorsiklo.

Ang aksidente sa kadalanan usa sa mga nag-unang hinungdan sa physical injuries ug kamatayon sa mga Pilipino nga nag-edad gikan sa 15 ngadto sa 29 anyos, ingon man sa mga bata.

Sumala sa Philippine Statistics Authority (PSA), mikunhod ang nangamatay tungod sa traffic injuries sa tuig 2020 ngadto sa 8,746 deaths. Kini tungod sa mas menos nga mga sakyanan nga nanagan nunot sa mga travel restriction ug mga quarantine nga gipatuman tungod sa Covid-19 pandemic. Apan sa tuig 2021, sa dihang gilibkas na ang mga mobility restriction ug mga quarantine tungod sa Covid-19, nisaka ang nangamatay tungod sa mga aksidente sa kadalanan ngadto sa 11,096.

Ato karong hisgutan kining pedestrian lanes o marked or unmarked crosswalk nga gibaliwa lang sa ubang mga motorista. Makita nato sa pipila ka mga karsada ug mga highway ang traffic sign nga nagkanayon, “Ped Xing.” Di kana ngan sa usa ka Chinese national apan minugbo sa pedestrian crossing, mas naila nga pedestrian lane.

Ang mga pedestrian lane ingon man kining mga skywalk ug mga foot bridges gibutang alang sa kaluwasan sa mga pedestrian.

Apan dunay mga pedestrian nga tapulan sa pagsaka sa mga skywalk o pagsubay sa pedestrian lane. Sa ubang mga lokalidad gipahamtang ang silot sa jaywalking, sa di magsubay sa pedestrian lane.

Subay kini sa Republic Act No. 4136, ang “Land Transportation and Traffic Code.” Ang Section 44-A niini nagkanayon, “Right of way of pedestrians. - (a) The driver of a vehicle shall yield the right-of-way within any marked crosswalk or within any unmarked crosswalk at an intersection, except as otherwise provided in this section.”

Dunay right-of-way, maoy paunahon sa pagtabok ang usa ka pedestrian subay sa gimarkahan nga crosswalk o pedestrian lane o kaha unmarked crosswalk diha sa usa ka intersection, sa eskina o dapit nga magkuros ang mga karsada. Way right-of-way ang usa ka pedestrian kon mitabok siya sa dapit nga way markado o di markadong crosswalk, sumala sa Section 44-F.

Gimandoan usab ang usa ka drayber nga nagsingabot sa usa ka pedestrian nga nagtabok sa usa ka markado ug di markadong crosswalk nga mopahinay sa pagpadagan sa sakyanang gimaneho alang sa kaluwasan sa maong pedestrian.

Ang Section 44-A(b) sa maong balaod nagkanayon, “The driver of a vehicle approaching a pedestrian within any marked or unmarked crosswalk shall exercise all due care and reduce speed of the vehicle or take any other action relating to the operation of the vehicle as necessary to safeguard the safety of the pedestrian.”

Apan ang samang balaod nagpahimangno sa mga pedestrian nga kinahanglan siya nga mag-amping sa pagtabok sa karsada. Kinahanglan nga di siya mokalit og labang o modagan atubangan sa usa ka sakyanan nga duol na kaayo ug peligro na sa aksidente. Kinahanglan usab nga di siya mohunong ug maglangay sa trapiko samtang subay sa usa ka markado o di markado nga crosswalk.

Sa samang paagi, ang usa ka drayber gipahimangnoan nga mag-amping alang sa kaluwasan sa mga pedestrian nga anaa nagsubay sa usa ka markado ug di markado nga crosswalk sa usa ka intersection.(edbarrita@gmail.com)