Barrita: Oplan Kontra Baha

Gipangulohan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” R. Marcos Jr. niadtong Biyernes ang paghawan ug paglimpyo sa mga sapa ug mga agianan sa tubig dinhi sa Sugbo isip kabahin sa solusyon sa suliran sa kanunay nga pagbaha sa lalawigan sa Sugbo.
Ang maong programa gitawag nga Oplan Kontra Baha: Metro Cebu Waterways Clearing and Cleaning Operations. Gilusad kini sa pangulo didto sa Mahiga Creek duol sa M. Logarta Bridge nga nagdugtong sa mga syudad sa Mandaue ug Cebu.
Ubos sa maong programa, nga unang gipatuman sa Greater Metro Manila, hawanan ang mga basura ug mga gapnod nga nakaali sa mga sapa, sangi, estero ug mga drainage system. Ubos kini sa panagtambayayong sa nasudnong mga ahensiya sa kagamhanan, mga lokal nga kagamhanan ug sa pribadong sector.
○ ○ ○
Si Presidente Marcos niingon nga kining maong inisyatiba makatabang sa pagsulbad sa suliran sa pagbaha dinhi sa Sugbo. Daghan ang nakalas nga kinabuhi ug daghan pa ang wa igkita hangtod karon human ibanlas sa baha tungod sa kusog nga uwan nga dala sa bagyong Tino niadtong Nobyembre 4.
Ang nakapait kay kinahanglan pa nga ang presidente mismo maoy mangulo niining maong programa. Kay matod pa sa presidente, sa dihang iyang gipangutana ang mga lokal nga opisyales kon kanus-a kini nila katapusang gibuhat, walay nakahinumdom nga gibuhat nila kini.
Angay usab tingaling tan-awon ang commercial establishments nga nakapahimong hagip-ot sa agianan sa tubig. Dunay mga dapit sa mga sapa ug creeks sa Siyudad sa Sugbo nga nisamot kagamay kay gidaginot gyud sa pagsemento o gitabunan gyud ang mga agianan sa tubig.
○ ○ ○
Samtang nagpadayon ang flood mitigation measures, angay usab tan-awon sa mga eksperto sa paghimo og mga proyekto aron dili na mahitabo pag-usab ang grabeng baha niadtong Nobiyembre 4.
Ang clearing and cleaning operations niadtong Biyernes dungan nga gihimo sa dagkong mga agianan sa tubig sama sa Butuanon River sa Mandaue City; Guadalupe River ug Kinalumsan River sa Cebu City; Mananga River sa Talisay City; Cotcot River nga nag-uwang sa mga lungsod sa Liloan ug Compostela ug sa Cansaga sa Consolacion.