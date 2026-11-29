Gitapos sa Senado niadtong Sabado ang usa ka semana nga pagtuki sa giproponer nga P7.2 trilyones nga nasudnong badyet sa Pilipinas sa 2027. Mosunod niini ang pag-amendar sa maong badyet ug dayon ang botasyon sa mga senador sa pag-aprobar niini.
Nasayran sa maong deliberasyon nga ang Pilipinas adunay nasudnong utang nga mokabat sa P19.66 trilyones. Kon bahin-bahinon, idibay-dibay, sa 114.93 milyones ka mga tawo sa Pilpinas, mokabat sa P170,598.03 ang utang sa matag Pilipino.
Apan ang maong utang kinahanglan ba nga bayran sa matag Pilipino? Ug unya, kon makabayad ka sa imong bahin sa nasudnong utang, makapanghambog ka nga nakabayad ka na sa imong utang?
Mao kini ang pangutana ni Senador Alan Peter Cayetano. Matod niya, kon ang matag Pilipino dunay utang nga P170,000, asa man siya padung kon gusto siyang mobayad? Duna bay mekanismo bahin niini kon gusto siya’ng moamot gawas sa pagbayad sa iyang buhis?
Si Senador JV Ejercito, tsirman sa Senate Finance Committee, nitubag nga walay pamaagi bahin niini. Ang labing dakong ikatampo nga mahimo sa mga Pilipino, matod pa niya, mao ang pagbayad sa saktong buhis.
Ang sugyot ni Cayetano mao nga ang mga adunahan nga mga magpapatigayon makabayad sa ilang pahat ug sa pahat sa ilang pamilya sa nasudnong utang. Ang mga overseas Filipino workers, mga OFWs, makaamot sab og ginagmay nga kantidad hangtod nga maimpas ang maong utang.
Apan usa ka ekonomista, si Rosario Guzman, ang head researcher sa think tank nga Ibon Foundation, niingon nga gitan-aw ni Cayetano ang nasudnong utang isip personal nga utang sa matag Pilipino. Sa unsang paagi? Gitumbok niya ang consumption taxes, sa buhis nga gipatong sa mga palaliton sa mga konsumidor sa mga kabos nga panimalay, nga mokabat sa ikatulo nga bahin sa buhis nga makolekta sa gobiyerno. Samtang ang mga adunahan, mga korporasyon ug mga langyaw nga puhonan nagpahimus sa mga tax deduction.
Unya sa kadako sa pahak sa buhis nga gibayad sa mga kabus, nag-antos pa gyud sila sa dili maayo nga serbisyo sa gobiyerno, matod sa maong ekonomista.