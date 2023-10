Barrita: P20 kilo sa bugas humay hapit na

Usa ka tawo mikonsulta sa iyang doktor. Tawo: “Doc, imposible kaayo nga nimabdos akong asawa nga pirmi man kong mag-condom kon magdug mi.” Doctor: “Duna koy i-estor­ya nimo. Dihay tawo nga nanga­yam sa lasang. Kalit lang nga migawas ang usa ka leon.”

“Diha pa siya kabantay nga imbis shotgun, payong maoy iyang nadala. Aron paghadlok sa leon, iya kining gituonan sa payong ug miingon siya’g ‘Bang.’ Patay ang leon.” Tawo: “Imposible na, Doc. Laing tawo tingali maoy nagpusil sa leon.” Doctor: “Mao nay akong buot ipasabot sa pagmabdos sa imong asawa.”

Dunay mga butang nga matawag natong imposible apan posible diay. Sama sa pamahayag ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. nga moabot sa tag P20 na lang ang kilo sa bugas humay. Hapit na kini mahimong posible pinaagi sa paningkamot ni Cebu Gov. Gwendolyn Garcia.

* * *

Matod pa sa usa ka magsusuwat nga French, si Francois de La Rochefoucauld, “Nothing is impossible; there are ways that lead to everything, and if we had sufficient will we should always have sufficient means. It is often merely for an excuse that we say things are impossible.”

Matod pa ni Gov. Garcia, ang tag P20 nga kilo sa bugas humay ibaligya lang ngadto sa gitawag nga “poorest of the poor.” Apan limitado lang una sa lima ka kilo ang ilang mapalit. Wa pa ibutyag sa gobernador kon kanus-a ug asa kini mapalit.

Unya, kadto diay nga dili poorest of the poor, magtan-aw lang? Miingon ang gobernador nga dili sila angay nga masubo kay dunay mga commercial rice nga anaa usab sa ubos nga presyo nga mahimong mapalit. Apan limitahan gihapon sa 10 kilos kada pamilya sa matag semana aron maapod sa ubang nagkinahanglan.

* * *

Nganong mahimong posible ang pagbaligya og tag P20 nga kilo sa bugas humay? Matod pa ni Gov. Garcia mogahin ang kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo og P100 milyones aron ipalit og bugas gikan sa Natio­nal Food Authority (NFA). Unya ibaligya ngadto sa mga kabus.

Ug mao ni ang klarong hinungdan. Matod sa gobernador magpaalkansi ang probinsya aron makabaligya sila og barato nga bugas humay ngadto sa mga kabus nga ma-identify sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) ug social welfare offices sa mga lokalidad sa probinsya.

Bitaw no, sa panahon gani sa pandemiya ug sa ubang mga katalagman nga matag karon ug unya mohasmag sa katawhan sa lalawigan, manghatag man ang mga lokal nga kagamhanan og libreng bugas. Kon gustong buhaton, mahimo ra gyud diay.