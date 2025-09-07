Barrita: P20 nga bayad sa taxi sa terminal tangtangon

Usa ka gabii, dihay babaye nga naghubo tanan nga misakay og taxi. Gitutokan siya og maayo sa drayber. Matod sa babaye, “Tutok man ka, Noy. Karon ka pa makakita og babaye nga naghubo?” Tubag sa drayber, “Giklaro lang nako, Ma’am, kon hain nimo ibutang ang pleti.”
Usa sa mga gireklamo sa mga drayber sa taxi nga maghatod og pasahero sa Cebu South Bus Terminal (CSBT) mao ang P20 nga bayad inig sulod nila sa maong terminal. Ug kon maka-pickup sila og pasahero sa terminal, laing P20 na sab ang bayad inig gawas.
Kon ipasa sa mga drayber sa taxi ang P20 ngadto sa ilang mga pasahero, usahay mahimo kining hinungdan sa panaglalis kay dunay mga pasahero nga di mobayad. Samtang duna say mga pasahero nga mobayad niini.
Sagad sa mga pasahero nga moagi sa CSBT mga lomulupyo sa habagatang bahin sa lalawigan sa Sugbo ug mga konstituwente ni Cebu Gov. Pam Baricuatro. Apan usa ka kasaligang tinubdan mitug-an kanato nga tangtangon sa gobernador ang P20 nga bayad sa mga taxi.
Ang mag-estar og dugay sa terminal mao ang mga bus ug mga V-hire. Mao na nga dagko ang ilang bayad, P250 ug P200. Ang mga taxi igo lang nga maghatod og pasahero unya pagbayron og P20. Di makiangayon nga pabayron sila og P20 kay sila maoy nahatdo og pasahero sa terminal.
Tungod niining P20 nga bayrunon, ang ubang mga drayber sa taxi di na mopickup og pasahero sa terminal. Kay kon di mobayad ang pasahero, sila maoy makabayad. Unya kon duol ra ang kanaugan sa pasahero, maalkanse pa sila sa flagdown sa metro nga P40 o P50.
Gitudlo ni Cebu Gov. Pam Baricuatro si Ahmed Cuizon isip bag-ong administrador sa Cebu North ug South Bus terminal. Matawag nato nga overqualified kini si Cuizon nga himuong tagdumala sa duha ka bus terminal alang sa amihanan ug habagatang bahin sa Sugbo.
Si Cuizon usa ka kanhi direktor rehiyonal sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 ug kanhi assistant manager sa Mactan Cebu International Airport.
Makapaabot ang mga pasahero sa hapsay nga pagpadagan sa atong mga terminal ilabi na gyud sa panahon nga magdasok ang mga pasahero sama sa mga taas nga bakasyon, Adlaw sa mga Minatay, Pasko ug Semana Santa.