Barrita: P2,000 nga binuwan nga allowance sa PWDs

Usa ka asawa gibiyaan sa iyang bana, nga nakakita og mas batan-on ug mas maanyag nga kabit. Nakahunahuna ang asawa nga mo-advertise sa pamantalaan. Matod pa niini, “Wanted: Lalake nga di mangulata, di mobiya ug maayo sa kama.”
Usa ka adlaw niana, nibagting ang doorbell sa iyang balay. Iyang gibuksan ang pultahan ug maoy iyang nakita ang usa ka tawo nga way mga kamot ug way mga tiil nga nagpatong sa wheelchair. “Unsay atong tuyo?” nangutana ang asawa’ng biniyaan sa bana.
Nitubag ang maong tawo, “Nakabasa ko sa imong advertisement. Ako gyud ang imong gikinahanglan. Di ko mangulta kay wa koy mga kamot. Di ko kabiya nimo kay wa koy mga tiil.” Ingon sa babaye, “Unya, maayo ka sa kama?” Tubag sa aplikante, “Unsa man diay akong gigamit pagpislit sa doorbell.”
○ ○ ○
Samtang sa usa ka healing ministry, gitudlo sa usa ka pastor ang usa ka tawo nga nagsungkod ug giingnan, “Ilabay ang imong sungkod ug lakaw paingon nako.” Tuod man gilabay sa tawo ang iyang sungkod ug hinay nga milakaw paingon sa pastor. Sa duol na siya, gikuptan dayon sa pastor, “Karon nga makalakaw ka na, unsay imong ikasulti?” Tubag sa tawo, “Di gihapon ko makakita, pastor.”
Mokabat sa duha ug tunga sa milyon ka mga Pilipino ang rehistrado nga persons with disabilities (PWDs). Mao kini kadtong dunay mga deperensiya sa panglawas, sama sa pangdungog, panan-aw, paglakaw, paralitiko, naputlan og tiill o kamot, maglisod ug di gyud makasulti sama amang.
Laing kategoriya sa mga PWD mao kadtong may deperensiya sa pangutok, hinay sa eskuylahan ug kadtong gitakboyan sa di kasarangan nga mga sakit, ingon man mga sakit nga lisod nga maalim sama sa cancer, sakit sa kidney, diabetes, sakit sa kasingkasing, stroke, epilepsy ug uban pa.
○ ○ ○
Si Senador Paolo Benigno “Bam” Aquino IV nipasaka sa usa ka balaudnon nga maghatag og P2,000 nga binuwan nga allowance sa mga kwalipikado nga PWDs aron mabuhi sila nga mas independente ug di magsalig sa ubang mga tawo.
Ubos sa Senate Bill No. 2386 ni Aquino, ang allowance ihatag pinaagi sa National Disability Support Allowance Program. Ang kantidad sa allowance mahimong umentohan subay sa current inflation aron magpabilin ang balor niini.
Sa duha ug tunga sa milyon ka PWDs nga rehistrado, mokabat ang allowance ngadto sa P60 bilyones ang tuig. Gamay ra uyamot kon itandi sa mokabat sa trilyon ka pesos nga nakawat sa flood control scandal.