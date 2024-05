Barrita: P40 nga pleti sa jeepney? Susmaryosep!

Usa ka babaye nga naghubo nisakay og taxi. Pwerting tutok sa drayber sa babaye, gikan sa taas ngadto sa ubos. Babaye: “Noy, karon ka pa kakita og babaye nga naghubo?” Drayber: “Miss, ayaw lang og kalain ha. Ako lang giklaro kon hain nimo giluklok ang kuwarta para pleti sa taxi.”

Gipangutana sa asawa ang iyang bana nga naligo sa singot pag-abot sa ilang balay. Bana: “Dah, migukod na lang kos jeepney aron makadaginot ko sa pleti.” Asawa: “Taxi untay imong gigukod aron mas dako ka’g ma-save.” Bana: “Unya, kon paingon ang taxi sa Mactan airport.”

Gikabalak-an karon kining giingong demanda sa mga jeepney driver nga umentohan og P25 ang minimum nga pleti sa jeepney. Moabot na kini ngadto sa P40 kay sa pagkakaron, P13 na daan ang minimum nga pleti sa traditional jeepneys ug P15 sa modern jeepneys.

○ ○ ○

Ang gipangayong umento sa pletihan nunot sa programa sa gobyerno sa modernisasyon sa mga public utility vehicles (PUV). Sa pagsugod sa PUV modernization program sa 2017, P9 pa ang pleti sa traditional jeepneys ug P11 sa modern jeepneys.

Si Greg Perez, pangulo sa usa ka lokal nga transport group, namahayag nga hayan mangayo og umento sa pletihan ang mga jeepney drivers kay maglisod na sila’g bayad sa loan nga gigamit sa pagpalit og mga modern jeepneys ubos sa Public Utility Vehicle Modernization (PUVM) program.

Kon madayon ang P40 nga minimum nga pletihan sa mga jeepney, matinuod ang komedya nga mogukod na lang ang mga tawo sa jeepney. Ang labing klaro, manglakaw na lang. Kadtong dunay mga bisikleta, magbisekleta. Gamit kaayo ang mga bicycle lanes.

○ ○ ○

Apan si Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) 7 Director Eduardo Montealto Jr. miingon nga imposibleng moabot sa P40 ang pletihan sa mga jeepney.

Matod pa ni Montealto ang gipangayong P25 nga umento sa pleti magkinahanglan pa sa konsultasyon sa Department of Energy (DoE), Department of Trade and Industry (DTI), National Economic and Development Authority (NEDA) ug sa mga sumasakay.

Mahitabo lang ang P25 nga umento sa pletihan, matod niya, kon mosaka ang presyo sa krudo ngadto sa P150 ang litro kay ang presyo sa fuel mao man ang numero unong basihan sa umento sa pleti. Way diay apil ang bayad sa loan? Bitaw, embarguhon ra man sa bangko ang mga units kon di kabayad ang nangutang.