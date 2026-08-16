Barrita: P60 bilyones nga flood control sa Cebu, hain o hain na?

Matag higayon nga dunay bahin sa Sugbo nga bahaan, makapangutana kita kon aduna bay flood control projects dinhi sa ato. Ug kon aduna man, hain na. Labi na sa grabeng pagbaha tungod sa kusog nga uwan dala ni bagyong Tino niadtong Nobyembre 4, 2025 nga nikalas og gatusan ka mga kinabuhi. Karon, gibutyag sa Office of the Ombudsman nga gigahinan diay ang Sugbo og mokabat sa P60 bilyones alang sa flood control projects sa niaging unom ka mga tuig. Tiaw mo nang P60 bilyones? Unya sige lang gihapon ang pagbaha sa niaging buwan ug mga semana bisan way bagyo. Hain o hain na? Gisugdan na sa Ombudsman ang pag-imbestigar sa posibleng anomaliya sa maong mga proyekto. Gani, nibisita si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa Sugbo niadtong niaging Lunes, Agusto 10, aron pagsusi sa flood control projects ug pag-usisa kon ang ilang desinyo, pagtukod ug pag-implementar nakapagrabe ba sa pagbaha sa Sugbo.
Wa pay mga personalidad nga ginganlan si Ombudsman Remulla nga nalambigit sa flood control projects. Apan aduna siya’y pasiunang mga impormasyon. Mokabat sa 25 porsiyento sa P60-bilyones alang sa flood control projects sa Sugbo, sa ato pa P15 bilyones, didto padulong sa Cebu 7th District.
Gilangkuban ang Cebu 7th District sa mga lungsod sa Alcantara, Alegria, Badian, Dumanjug, Ginatilan, Malabuyoc, Moalboal ug Ronda. Laing impormasyon nga iyang gibutyag mao nga laing 25 porsiyento sa P60 bilyones, laing P15 bilyones na sab, gi-award ngadto sa usa lang ka contractor. Matod ni Remulla sa dili madugay, mopasaka na og mga kaso ang Ombudsman in the Visayas. Nibisita siya sa Sugbo human nianunsyo ang Department of Justice nga adunay 20 ka mga tawo nga ilang giimbestigar sa mga anomaliya sa flood control dinhi sa Sugbo.
Matod ni Remulla, dakong kantidad ang P60 bilyones sa pagkontrolar sa pagbaha sa Sugbo. Apan wa gyud makontrolar ang mga pagbaha, bisan sa ordinaryo lang nga thunderstorm, nga wa gani magbagyo. Unsa pa kaha kon magbagyo na sab nga magdala og dagkong pag-uwan? Talagsaon ang gidaghanon sa uwan nga gidala ni bagyong Tino. Manghinaut kita nga di na kini mausab pa. Aduna untay P60 bilyones alang sa pagpanalipod kanato gikan sa grabeng pagbaha apan wa kita masayod kon giunsa lang kini sa mga contractor paghimo. Busa angay nga ilakip ang mga eksperto sa pagsusi sa mga proyekto, sa desinyo ug sa pagpatuman niini o kaha nagpasulabi ba lang gyud ang korapsyon sa maong mga proyekto.