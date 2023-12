Barrita: P80M nga budget sa 2024 Sinulog Festival

Dungan nga saulugon sa siyudad sa Sugbo sa Enero 21, 2024, Do­minggo, ang ika-459 nga Fiesta Señor ug ang 2024 Sinulog Festival. Ang tema sa Fiesta Señor mao ang “Santo Niño: Magnet of Love in the Synodal Church.” Ang tema sa Sinulog Festival nga kay sayaw-sayaw man, “One Beat, One Dance, One Vision.”

Han-ay na ang mga kalihukan sa Fiesta Señor, matod pa ni Fr. Jon Miranda, ang secretariat sa kasaulogan ubos sa Agustin­ian friars sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu. Ang mga relihiyusong kalihukan sa Fies­ta Señor ipahigayon sa mga siyudad sa Talisay, Mandaue, Cebu ug Lapu-Lapu.

Samtang si Cebu City Mayor Mike Rama miingon nga ang Sinulog sa Kabataan sa Lalawi­gan ug Festival Queen ipahiga­yon sa Cebu City Sports Center (CCSC). Nagpadayon sab, matod niya, ang pag-andam sa venue sa Sinulog Grand Parade ug Grand Ritual Showdown sa South Road Properties (SRP).

* * *

Sa gipasar sa Konseho sa Siyudad sa Sugbo nga P25.18 bilyunes nga budget sa 2024, dunay gahin nga P500 milyu­nes alang sa city-sponsored activities. Lakip niini ang P80 milyunes alang sa 2024 Sinulog Festival, ang labing dakong cultural event sa Pilipinas.

Ang kinatibuk-ang budget sa Sinulog mahimong P100 mil­yunes kon madayon ang tanyag ni Cebu Gov. Gwendolyn Garcia nga mohatag og P20 milyunes sa Sinulog Foundation Inc. (SFI). Apan nagtangag kini og usa ka kondisyon – adto sa CCSC ipahigayon ang Grand Ritual Showdown.

Si Mayor Rama miingon nga ang venue sa Sinulog Grand Parade mag-agad sa gidaghanon sa mga tawo nga manambong. Sa Sinulog sa Kabataan, matod niya, mga local ra ang motan-aw. Apan sa Sinulog Grande Parade gipaabot nga magbaha ang mo­kabat sa minilyon ka mga tawo.

* * *

Lakip sa mga reklamo sa pagpahigayon sa Sinulog didto sa SRP mao nga ang maong dapit way kapasilungan gikan sa nag­lagiting nga init sa adlaw ug uwan. Maghitak ug maglapok ang maong dapit kon mag-uwan kay reclamation man, ang yuta giabuno lang aron ang dagat mahimong yuta.

Kon kini maoy sumbanan, mas komportable gyud ang CCSC. Apan nakalimtan nga bisan kon ang Sinulog usa ka pasundayag, usa ka selebrasyon, tipik ug kabahin kini sa kasaulogan sa kapistahan ni Señor Santo Niño. Dyutay’ng sakripisyo lang sa usa ka adlaw.