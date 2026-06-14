Barrita: Pagbalhin sa petsa sa pagsaulog sa Independence Day

Gisaulog sa niaging Biyernes, Hunyo 12, 2026, ang ika-128 nga Philippine Independence Day, Adlaw sa Kaugalingnan, dinhi sa Sugbo, sa tibuok nasod, ug sa komunidad sa mga Pilipino sa bisan asang suok sa kalibutan.
Una kining gisaulog sa Hulyo 4. Niadtong Hulyo 4, 1946, si Presidente Harry S. Truman sa Estados Unidos niluwat sa Proclamation 2695, nga nag-ila sa Pilipinas nga gawasnon na. Panahon kini ni Presidente Manuel Roxas.
Dungan ang pagsaulog sa Independence Day sa Independence Day sa Estados Unidos nga gideklarar niadtong Hulyo 4, 1776. Nagpadayon ang pagsaulog sa Independence Day sa Pilipinas sa Hulyo 4 sud sa 16 ka tuig.
Hangtod nga sa dekada sa 1950, nitumaw ang mga sentimento sa mga Pilipino batok sa Estados Unidos. Bisan kon gideklarar na kita nila nga gawasnon, ang ilang mga gaway pabilin nga nagbilikis sa mga kalihukan sa atong nasod.
Sumala sa Britannica.com, usa sa mga pundok sa mga Filipino intellectuals nga nisaway sa Estados Unidos mao ang Philippine Historical Association (PHA), nga nagsugod sa paghisgot sa usa ka “unfinished revolution,” ug niduso nga ibalhin ang atong Independence Day gikan sa Hulyo 4 ngadto sa Hunyo 12.
Niabot ang maong sentimento ngadto sa presidente. Sa Mayo 12, 1962, si Presidente Diosdado Macapagal, amahan ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo, niluwat sa usa ka presidential proclamation nga nagdeklarar sa Hunyo 12 nga bag-ong Independence Day.
Ang maong proklamasyon nagpasidungog sa pagdeklarar ni Heneral Emilio Aguinaldo sa Philippine Independence niadtong Hunyo 12, 1898. Gipasar usab ang Republic Act No. 4166 sa Agusto 4, 1964 nga nagpalig-on sa bag-ong Independence Day.
Ang samang balaod nideklarar usab sa Hulto 4 nga pagasaulugon isip pormal nga kagawasan gikan sa pagmando sa Estados Unidos, inay sa tinuod nga pagkagawasnon sa nasod.
Ang wa isaysay sa britannica.com mao nga gisakitan ang atong mga lider nga inig saulog nato sa Independence Day dungan sa Independence Day sa Estados Unidos, ang mga ambassador sa ubang mga nasod adto motambong sa embahada sa Estados Unidos. Mingaw pa sa Tirana ang Malacanang.