Barrita: Pagdala og kutsilyo gidili

Daghan ang nangutana nga sa pagpatuman sa Commission on Elections (Comelec) sa gun ban sa matag eleksyon, malakip man sa pagdakop ang magdala og kutsilyo, punyal, ug mga mahait nga hinagiban.
Giklaro sa Korte Suprema nga ang pagdili sa pagdala og mga hinagiban alang lamang sa mga armas de fuego o mga pusil ug susamang hinagiban. Way apil ang mga mahait nga hinagiban sama sa kutsilyo. Apan gidili ang pagdala niini sa duol ug sulod mismo sa voting precinct.
Mao kini ang unod sa resolusyon sa kaso nga Miranda v. People of the Philippines (G.R. No. 261412, October 29, 2025) nga sinuwat ni Associate Justice Henri Jean Paul B. Inting.
Sa maong kaso, giabsuwelto sa Supreme Court Third Division pinaagi sa pagtugot sa motion for reconsideration (MR) sa usa ka tawo nga gikonbikto sa unahan sa kalapasan sa Section 261(p) sa Batas Pambansa Blg. 881, ang Omnibus Election Code (OEC), nga giamendahan sa Section 32 sa Republic Act No. (RA) 7166.
Matod sa Labaw’ng Hukmanan, naprobahan nga ang akusado nagdala og kutsilyo atol sa election period, apan way pruweba nga anaa siya sa sulod sa voting precinct o sulod sa 100 metros gikan sa voting precinct sa mga adlaw ug oras nga gidili sa OEC.
Ang akusado nasikop atol sa eleksyon sa 2018 tungod sa pagdala og kutsilyo sa gawas sa iyang pinuy-anan nga way sinuwat nga pagtugot sa Comelec. Gikonbikto siya sa Regional Trial Court ug sa Court of Appeals sa pagdala sa usa ka deadly weapon atol sa election period.
Sa sinugdan, gidasunan sa Korte Suprema ang mga desisyon sa RTC ug sa Court of Appeals. Apan sa pagpasaka sa akusado sa usa ka motion for reconsideration, giabsuwelto siya kay napakyas ang prosecution sa pagmatuod sa mga elemento sa maong kalapasan.
Giklaro sa Korte Suprema ang nalakip sa weapon ban atol sa eleksyon. Sa kaso nga Buella v. People, ang Korte Suprema niingon nga ang mga bladed instruments wa malakip sa Section 261(q) sa OEC ug Section 32 sa RA 7166. Kini nagdili sa pagdala og pusil sa gawas sa panimalay ug lugar sa negosyo atol sa election period.
Apan lahi ang kalapasan ubos sa Section 261(p), nga nagdili sa pagdala og deadly weapons, lakip sa mga kutsilyo, sa sulod mismo sa usa ka voting precinct o sa duol niini atol sa gipatuman nga election ban.
Atol sa election ban, gidili ang pagdala og pusil sa bisan asa nga dapit. Apan lahi sa pusil, ang pagdala og mga kutsilyo gidili lang sa sulod ug duol sa usa ka voting precincts ubos sa maong balaod.
Giklaro sa Korte Suprema ang mga elemento sa Section 261(p) nga nagsilot sa pagdala og deadly weapon, hinagiban nga makapatay, sulod sa usa ka voting precinct o sulod sa 100 metros nga radius sa usa ka voting precinct sa mga adlaw ug oras nga gisitar alang sa mga kalihukan sa eleksyon.
Sa maong kaso, samtang naprobahan sa prosecution nga ang akusado nagdala og kutsilyo atol sa election period, wa maprobahi nga gihimo kini sud sa usa ka voting precinct o sud sa 100 metros gikan sa usa ka voting precinct ug gihimo kini atol sa mga adlaw ug oras ubos sa Section 261(p). Busa, giabsuwelto ang akusado. (edbarrita@gmail.com)