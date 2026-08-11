Barrita: Pagluwat og hold departure order

Giklaro sa Korte Suprema nga mahimo lang pagaluwatan ang usa ka Precautionary Hold Departure Order (PHDO) sa mga kasong naglambigit sa mga krimen kansang labing minos nga silot pagkapriso sa labing minos unom ka tuig ug usa ka adlaw, o kaha ang respondent usa ka langyaw, bisan unsa pay silot.
Sa kaso nga Faustine Feliz Abad v. People of the Philippines et al. (G.R. No. 256320, Jan. 13, 2026) nga sinuwat ni Associate Justice Maria Filomena D. Singh, ang Supreme Court Third Division nihukom nga dili mahimong pagaluwatan ang usa ka PHDO kon dili matuman ang maong mga rikisito.
Gipasakaan og kaso si Faustine Feliz Abad kalabot sa iyang pagpalit og airline tickets gikan sa GHT Travel and Tours (GHT).
Nipalit si Abad og mga airline ticket alang sa mga nisalmot sa Maharlika Pilipinas Basketball League sa Calgary, Canada, ginamit ang pipila ka tseke, duha niini niuntol kay way pundo.
Si Johanna Moulic, tag-iya sa GHT, nipasaka batok ni Abad og estafa ubos sa Revised Penal Code ug kalapasan sa Batas Pambansa Blg. 22 (BP 22), ang Bouncing Checks Law. Napalgan sa City Prosecutor nga dunay probable cause nga pasakaan si Abad og duha ka ihap sa BP 22, apan way igong ebidensiya sa estafa.
Gipasaka ang duha ka Information sa BP 22 batok ni Abad sa Metropolitan Trial Court of Manila. Ang prosecution nangayo og PHDO batok ni Abad sa Regional Trial Court (RTC), tungod sa pangangkon nga siya usa ka flight risk. Giluwatan kini sa RTC.
Nipasaka si Abad og mosyon sa pagpalibkas sa PHDO, apan gibalibaran kini sa RTC tungod kay giapelar sa GHT ang pag-dismiss sa kasong estafa ngadto sa Secretary of Justice ug nga si Abad usa ka permanente nga residente sa Estados Unidos.
Ang Korte Suprema nideklarar nga gilibkas gyud unta ang PHDO. Ang usa ka PHDO mahimong luwatan samtang ubos pa ang usa ka criminal complaint sa preliminary investigation kon naglambigit kini sa usa ka krimen kansang minimum penalty labing minos unom ka tuig ug usa ka adlaw nga pagkabilanggo.
Mahimo sab kining luwatan batok sa usa ka langyaw bisan unsa pa ang silot.
Ang kaso nga estafa nga duna untay silot nga labaw sa unom ka tuig ug usa ka adlaw, gisalindot kay kuwang sa probable cause. Ang kaso nga gipasaka batok ni Abad mao lang ang duha ka ihap sa BP 22, nga may silot kada usa nga pagkapriso gikan sa 30 ka adlaw ngadto sa usa ka tuig. Busa wa masunod ang mga rikisito sa pagluwat og PHDO.
Matod sa Korte Suprema, ang usa ka PHDO gitumong samtang ang usa ka kaso ubos sa preliminary investigation.
Kon mapasaka na sa korte ang Information, ang luwatan mao na ang usa ka regular nga Hold Departure Order.
Ang Labaw’ng Hukmanan niingon nga ang pag-apelar sa kaso ngadto sa Secretary of Justice sa gi-dismiss nga kaso sa estafa dili igong rason sa pagpugong sa katungod ni Abad sa pagbiyahe, katungod nga gigarantiyahan sa Konstitusyon.
Busa ang posibilidad nga mapasakaan siya og kasong estafa, agad sa resulta sa apelasyon, dili igong katarungan nga pugngan ang maong katungod. Ang wala pagpasaka sa estafa igo na nga sukaranan sa paglibkas sa PHDO. (edbarrita@gmail.com)