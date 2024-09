Barrita: Pagsang-at sa COCs sugod sa Oktubre 1

Dihay pasiaw sa usa ka politiko nga gitulis. Matod sa tulisan nga nagtion og pusil sa politiko, “Ihatag imong kuwarta.” Miingon ang politiko, “Wa ka kahibawo nga congressman ko?” Ingon sa tulisan, “Kon mao na, iuli ang akong kuwarta.”

Usa ka politiko misugyot nga kunhoran ang libreng pagkaon sa mga estudyante sa elementarya apan usbawan ang budget sa pagkaon sa mga prisohan. Gipangutana siya sa iyang kauban kon ngano. Ang tubag, “Pre, di na man ta mamalik og eskuyla pero dako kaayong purohan nga mangapriso ta.”

Sugod ugma, Oktubre 1, hangtod sa Oktubre 8, giktakda sa Commission on Elections (Comelec) ang pag-file sa Certificates of Candidacy (COC) sa mga kandidato sa eleksyon sa Mayo 12, 2025. Maklaro na nato kon si kinsa, ug matod pa sa mga sugarol og manok, mahingbisan ang mga kandidato.

○ ○ ○

Sa syudad sa Sugbo, lagmit nga upat ang mokandidato sa pagkamayor. Naglakip kini ni preventively suspended Mayor Mike Rama, nga mipahibawo ni­­adtong Septiyembre 24, 2024, nga magpapili siya pag-usab. Ang iyang unom ka buwan nga sus­pension hangtod sa Nobiyembre.

Si Acting Mayor Raymond Alvin Garcia mipahibawo didto sa panagtagbo sa mga lider ug supporter sa Partido Kusug o Kugi Uswag Cebu niadtong Septiyembre 23, 2024 nga bukas siya sa pagdagan sa pagkamayor sa syudad sa Sugbo sa 2025 elections.

Samtang gidawat ni Konsehal Nestor Archival Sr. sa Hulyo 30 pa ang tanyag ni kanhi mayor Tomas Osmeña nga modagan sa pagkamayor. Si Osmeña, pangulo sa Bando Osmena Pundok Kauswagan, modagan pagkabise mayor. Laing mokandidato sa pagkamayor mao si manlalaban Joey Daluz, chairman sa Metropolitan Cebu Water District. Ambot kon madayon ba si Yogi Ruiz.

○ ○ ○

Apan mahibalik pa ba kaha si Rama sa puwesto human sa iyang preventive suspension sa Nobiyembre? Ang Office of the Ombudsman bag-o lang mipagawas sa hukom nga dunay probable cause sa pagkiha ni Rama sa kasong nepotismo.

Bahin kini sa pagpatrabaho ni Rama sa City Hall sa duha ka mga igsuon sa iyang asawa. Wa motuo ang Ombudsman sa depensa ni Rama nga siya “surreptitiously made to sign” sa casual appointments sa duha ka igsuon sa iyang asawa.