Barrita: Pagsikop ni Senador Bato dela Rosa

Wa masikop sa kapulisan ang usa ka suspek sa pagpatay nga nisibat dayon human sa hitabo. Gilusad sa kapulisan ang usa ka hot pursuit operation, sa nag-siren nga patrol cars. Nganong wa siya masikop? Kay didto siya magsakay sa hinay kaayong modagan nga pison.
Dihay usa ka barbero nga nasikop sa pagpayuhot sa illegal nga drugas. Usa sa iyang mga customer wa makatuo ug nakaingon, “Haskang buanga. Unom ka tuig na ko nga iyang suki. Pero wa gyud ko kahibawo nga barbero diay to siya.”
Bas nga gisulod sa plastik ra ang nakuha sa kapulisan sa suspek nga drug pusher sa matag kapkap niya nila sa checkpoint sa mga nag-motor. Ni-retire ang usa sa mga polis ug iyang gipanguta ang suspek bahin niini. Ang iyang tubag, “Sir, di man gud ko drug pusher. Carnapper ra man ko og motorsiklo.”
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Usahay makalusot ang mga ordinaryong pinangita sa balaod. Unsa pa kaha kon ang fugitive usa ka kanhi hepe sa Pahilippine National Police (PNP)? Busa, dili ikatingala nga hangtod karon, wa pa masikop si Senador Ronald “Bato” dela Rosa, kanhi hepe sa PNP gikan sa Hulyo 2016 hangtod sa Abril 2018.
Si Senador Bato nagtagutago sukad sa Nobiyembre sa 2025 human siya masayod nga nagluwat og orden de arresto ang International Criminal Court (ICC) sa The Hague, Netherlands batok kaniya kalabot sa kasong crimes against humanity ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte.
Nipatim-aw siya sa Senado sa Mayo 11 ning tuiga aron mobotar alang kang Senador Allan Peter Cayetano isip Senate president. Misibat na sab siya sa Mayo 14, 2026, taliwala sa usa ka shooting incident sa Senado ug wa na igkita hangtod karon.
Si PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartatez Jr. namahayag nga obligasyon sa PNP ang pagpatuman sa warrant of arrest batok kang Senador Bato. Apan di ba kaha insulto sa kapulisan ang pagtanyag og P50 milyones nga patong sa ulo ni Senador Bato alang sa pagsikop kaniya?
Si Nartatez niingon nga ang kanhi posisyon ni Senador Bato isip hepe sa PNP dili makaapekto sa nagpadayon nga operasyon sa pagpangita ug pagdakop kaniya. Apan ngano lagi nga gikinahanglan pa ang ganti nga P50 milyones sa pagsikop kaniya?
Tingali nakakat-on si Senador Bato gikan ni Senador Panfilo “Ping” Lacson nga niagi sab og tagutago kaniadto ug wa gyud masikop. Igo na lang namahayag si Senador Lacson nga nag-ampo ug nanghinaut siya nga malinawon, way violence ug way trahedya ang pagsikop si Senador Bato.