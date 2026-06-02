Barrita: Pagsurender makaminos sa silot

Giklaro sa Korte Suprema nga ang modifying circumstances, sama sa pagsurender, makapaminos sa silot sa mga kaso sa reckless imprudence resulting in homicide nga naglambigit sa usa ka motor vehicle. Apan dili kini aplikado sa samang mga kaso nga dili moresulta sa kamatayon.
Sa desisyon sa Ilon v. People (G.R. No. 260538 Nov. 11, 2025) nga sinuwat ni Associate Justice Antonio T. Kho, Jr., gidasunan sa Supreme Court En Banc ang pagkonbikto ni Noli Z. Ilon sa kasong reckless imprudence resulting in homicide, apan giminusan ang silot kay boluntaryo siyang nitahan sa kapulisan.
Kusog nga nagpadagan si Ilon sa sakyanan sa iyang employer duol sa usa ka intersection sa dihang nadasmagan niya ang trisikad nga gimaneho ni Lee de la Cruz, nga nihunong kay nanaog ang pasahero.
Sa kakusog sa impact, nalabay si De la Cruz sa hood sa sakyanan sa wa pa siya mahulog sa karsada ug dayon naligsan ni Ilon. Si De la Cruz gidala sa hospital apan namatay sa pagkasunod adlaw.
Nitahan si Ilon sa kapulisan ug niingon nga normal ra ang iyang pagpadagan. Nisuway siya sa paglihay sa trisikad, apan nagpatunga kini sa karsada sa dihang nanaog ang pasahero. Nisuway siya sa pagtabang ni De la Cruz, apan nibiya siya kay gibato siya sa mga tawo.
Gikonbikto si Ilon sa Municipal Trial Court in Cities ug sa Regional Trial Court kay napalgan siya nga nagdanghag sa pagmaneho. Nipakusog siya imbes nga mopahinay sa nagsingabot na siya sa intersection. Gisilutan siya sa pagkapriso gikan sa duha ka tuig ngadto sa tulo ka tuig ug unom ka buwan.
Gidasunan kini sa Court of Appeals apan gipatas-an ang silot sa pagkabilanggo sa minimum nga upat ka tuig ug maximum nga 10 ka tuig, kay pakyas si Ilon sa pagtabang ni De la Cruz. Wa ikonsiderar ang pagtahan ni Ilon sa kapulisan isip usa ka mitigating circumstance.
Gipasaka ni Ilon ang kaso sa Korte Suprema kay matod niya wa siya’y tulubagon sa kamatayon ni De la Cruz kay nagdanghag sab si De la Cruz mismo. Didto siya hunong sa iyang trisikad sa taliwa sa karsada.
Gisalindot sa Korte Suprema ang depensa ni Ilon. Ubos sa Article 365 sa Revised Penal Code (RPC), “reckless imprudence is acting without intent to harm but still causing injury or death to another due to a clear lack of precaution.”
Matod sa Korte Suprema ang mga motorista gipaabot nga magmaneho sa saktong gikusgon nunot sa kondisyon sa karsada ug sa panahon, ilabi na duol sa mga intersection.
Giangkon ni Ilon nga napakyas siya sa pagpamenor sa iyang pagpadagan bisan nahibawo siya nga nagsingabot siya sa intersection. Nipakusog pa gani hinuon siya mao nga nabanggaan niya ang trisikad nga nisangpot sa kamatayon ni De la Cruz.
Matod sa Korte Suprema, ang pagtahan ni Ilon angay ilhon nga usa ka mitigating circumstance aron maminos ang iyang silot. Ang Article 365 sa RPC nagtugot sa mga huwes sa pagpahamtang sa silot nga dili maglakip sa mga mitigating and aggravating circumstances ubos sa Article 64 sa RPC kon moresulta lang kini sa kadaot sa lawas ug kabtangan.
Napalgan sa Korte Suprema nga sa mga amendasyon sa Article 365, sa Act No. 3992, ang Revised Motor Vehicle Law sa 1932 ug sa Batas Pambansa Blg. 398 sa 1983, naa ang probisyon nga kon ang reckless imprudence nga naglambigit sa usa ka motor vehicle moresulta sa kamatayon, kinahanglan gamiton ang mitigating circumstance sa Article 64 sa pagdetirminar sa tukmang silot.
Nidugang ang Korte Suprema nga dili makonsiderar ang kapakyas ni Ilon sa pagtabang sa biktima kay wa kini malakip sa mga alegasyon sa Information subay sa constitutional right sa akusado nga pahibaw-on sa mga kaso batok kaniya.
Aplikado ang mitigating circumstance sa reckless imprudence nga moresulta sa homicide, apan dili aplikado kon moresulta lang sa kadaot sa lawas og kabtangan. Dili kini makiangayon, busa gimando sa Korte Suprema ang pagpadala og kopya sa desisyon ngadto sa Presidente, sa Senado, ug sa House of Representatives alang sa posibleng pagpanday og balaod aron matarong kini.
Gipahamtangan si Ilon sa pagkapriso hangtod sa duha ka tuig ug upat ka buwan ug gipabayad og danyos sa mga eredero ni De la Cruz sa kantidad nga P629,883.45. (edbarrita@gmail.com)