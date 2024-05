Barrita: Pagtaktak sa trabaho tungod sa HIV illegal

Nihukom ang Korte Suprema nga ilegal ang pagtaktak sa trabaho sa usa ka kawani tu­ngod lamang kay siya napalgan nga postibo sa human immunodeficiency virus (HIV).

Mao kini ang hukom sa Supreme Court Third Division sa kaso nga Bison Management Corporation v. AAA and Pernito (G.R. No. 256540, February 14, 2024) nga sinuwat ni Associate Justice Alfredo Benjamin S. Caguioa.

Sa maong kaso, napalgan sa Korte Suprema nga di balido ang pagtaktak sa trabaho sa usa ka overseas Filipino worker (OFW) tungod kay kini “discriminatory.”

Niadtong Oktubre 2017, si AAA gipadala ngadto sa Kingdom of Saudi Arabia (Saudi Arabia) isip usa ka “cleaning laborer” ubos sa duha ka tuig nga kontrata pinaagi sa recruitment agency nga Bison Management Corporation (Bison).

Sa Enero 2019, human sa 15 ka buwan nga pagtrabaho, si AAA miagi sa naandan nga medical exam ug napalgan nga positibo sa HIV. Gitaktak sa trabaho si AAA sa iyang gitrabahoan nga langyaw kay ubos sa balaod sa Saudi Arabia, dili angay nga motrabaho ang usa ka tawo nga HIV-positive. Gipapauli siya sa Pilipinas sa Pebrero 2019.

Mipasaka si AAA og kasong illegal dismissal, apan gi-dismiss kini sa Labor Arbiter. Ang National Labor Relations Commission (NLRC) mibali sa hukom sa Labor Arbiter ug mimando nga manubag sa illegal dismissal ang Bison, ang iyang presidente ug ang langyaw nga recruitment agency, ang Saraja Al Jazirah Contracting Est.

Gidasunan sa Court of Appeals ang desisyon sa NLRC. Misaka ang Bison ngadto sa Korte Suprema, nga mihukom nga ilegal ang pagtaktak kang AAA ug kinahanglan siyang bayran sa suweldo sa “unexpired portion of his employment contract” ug dugang moral and exemplary damages.

Kini tungod kay ubos sa Section 49(a) sa Republic Act No. (RA) 11166, ang Philippine HIV and AIDS Policy Act, supak sa balaod nga taktakon sa trabaho ang usa ka empleyado tungod lamang kay natakboyan kini sa HIV.

Sanglit ang balaod sa Pilipinas nagdili man sa pagtaktak sa usa ka kawani tungod lang kay positibo siya sa HIV, way balidong hinungdan sa pagtaktak sa trabaho ni AAA.

Kon ang balaod nga langyaw ubos sa employment contract sukwahi sa Philippine law, morals, good customs, public order ug public policy, ang balaod sa Pilipinas maoy mopatigbabaw.

Busa, bisan pa kon naprobahan nga ang balaod sa Saudi Arabia nagdili sa mga trabahante nga HIV-positive, mopatigbabaw ang RA 11166 kay supak man ang balaod sa Saudi Arabia sa balaod sa Pilipinas. (edbarrita@gmail.com)