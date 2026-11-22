Dunay kinaiya o batasan sa tawo nga anha pa magkarakara kon nag-atubang na sa problema. Bisan kon gipasidan-an na sa umaabot nga problema nga sagubangon, igo lang moingon, “Kaya ra lagi na.”
Grabe ang baha ug lunop ang nasinati sa Sugbo sa pagbusdak sa kusog nga uwan ug nanghinubrang tubig dala sa bagyong Tino niadtong Nobyambre 4, 2025 nga nikalas sa gatosan ka mga kinabuhi. Daghang mga damgo ug mga paningkamot nga gibanlas sa baha.
Nagpasidaan ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (Pag-asa), ang nasudnong tigbana-bana sa panahon, sa umaabot nga bagyo apan way nagtuo nga ingon niadto kagrabe ang pagbul-og sa baha.
Karon, ang Pag-asa nagpasidaan sa usa ka Super El Nino nga gipaabot nga moabot sa kinatas-ang kainit sa hinapos ning tuiga ug sa sayong bahin sa sunod tuig. Kon gilunopan sa tubig ug gibanlas ta sa baha ni bagyong Tino, ang umaabot nga suliran mao ang grabe ug naglagiting nga kainit, sa dakong huwaw ug kanihit sa tubig.
Si Cebu Governor Pamela Baricuatro niawhag sa matag bubong sa Sugbo nga mangandam alang sa Super El Niño, nag-una niini ang kanihit sa tubig nga magamit sa panimalay ug labi na gyud sa tubig nga mainom. Maayo kaniadto didto sa Cabadiangan, kay kon maghuwaw, magkawot ra mi og tabay sa sapa.
Sa dili pa ta mopadayon, angay nga bantayan sa mga lokal nga kagamhanan ang mga sapa. Gawas nga seguruhon nga dili ibanlas ang mga tawo kon magbaha, silutan kining mga piggery duol sa mga sapa nga mopaanod sa hugaw sa baboy ngadto sa sapa kon magbaha. Sa ingon, magpabiling limpyo ang tubig sa mga sapa.
Angay usab pangandaman ang limpyong tubig nga mainom. Karon daghan na kaayo ang mga binotelyang tubig. Pero kay botelyang plastic ang gisudlan, malagmit nga managhan usab ang plastic waste. Kon dili kini mabantayan, inig abot sa ting-uwan, ibanlas kini ngadto sa kadagatan.
Ang pagpundo sa tubig alang sa inadlaw nga gamit angay usab nga bantayan. Kon kini abli ug pasagdan lang, mao kini ang pangitlogan sa mga lamok nga nagdala sa dengue, mga lamok nga adto mangitlog sa tin-aw nga tubig. Hayan nga mosaka ang mga kaso sa dengue.
Angay usab tan-awon ang waterworks projects sa mga kalungsoran nga mobalor og kapin sa P800 milyones. Sumala ra ba sa taho sa Commission on Audit, ang 16 sa 17 wa maka-deliver og tubig. Gikinahanglan na unta sila kaayo sa panahon sa Super El Nino nga makahatag og tubig sa katawhan.