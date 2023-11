Barrita: PDL, kanhi senador gawasnon na karon

Ang usa ka tawo nga makahimo og krimen ug masikop sa kapulisan ug gibalhog sa bilangguan gitawag nga usa ka piniriso. Sa Iningles, prisoner, detainee o inmate. Apan karon gitawag na siya nga usa ka person deprived of liberty (PDL), usa ka tawo nga gihikawan sa kagawasan.

Subay sa Implementing Rules and Regulations sa Bureau of Corrections Act of 2013 (Republic Act No. 10575), ang usa ka PDL “refers to a detainee, inmate, or prisoner, or other person under confinement or custody in any other manner.”

Apan kay makauuwaw ang termino nga prisoner, giilisan kini sa bag-o ug neutral phrase nga “person deprived of liberty” ubos sa Article 10, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), who “shall be treated with humanity and with respect for the inherent dignity of the human person.”

Sa ato nang giingon dinhi, di tanan nga nangapriso sad-an. Sa samang higayon, di tanang gawasnon, way sala. Dunay nagtingkagol sa prisuhan sa dugay nang panahon tungod kay di sila makapiyansa sa ilang mga kaso, kay way ikapyansa o non-bailable ang kaso nga ilang giatubang.

Sama ni kanhi Senador Leila de Lima. Niadtong Pebrero 17, 2017, ang Department of Justice mipasaka og tulo ka ihap sa mga kasong illegal drug trading batok kaniya tungod sa iyang giingong kalambigitan sa illegal drug trade su’d sa National Bilibid Prisons samtang siya pa ang Justice secretary. Pulos non-bailable nga mga kaso.

Pagka Pebrero 24, 2017, gisikop si De Lima ug gibalhog sa Philippine National Police Custodial Center sulod sa Camp Crame, Quezon City. Niadtong Lunes, Nobiyembre 13, 2023, nahimo’ng gawasnon ang kanhi senador kay mitugot ang huwes nga nagkupot sa iyang ikatulo ug katapusang kaso nga makapyansa siya og P300,000.

Sa usa ka press briefing sa Lunes sa gabii, si De Lima niingon nga nabilanggo siya sud sa unom ka tuig, walo ka buwan ug 21 ka adlaw. Matod pa niya, “Not only did I survive all these years of persecution and unjust detention, I came out stronger than ever, with an even stronger commitment to truth, justice, human rights, democracy and the rule of law.”

Kon atong mahinumdoman, si De Lima mao ang nangulo sa imbestigasyon sa Senado sa mga extrajudicial killings (EJK) ug sa duguon nga war on drugs ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang kanhi pangulo mao mismo ang miingon nga mapriso si De Lima. Ug tuod man napriso gyud.

Giabsuwelto si De Lima sa duha ka mga kaso sa illegal drug trading nga gipasaka batok kaniya tungod sa kakuwang sa mga ebidensiya ingon man sa pagbakwi sa mga testimoniya sa mga testigo batok kaniya. Ang ikatulo nagpadayon pa. Apan gitugotan ang iyang petisyon nga makapiyansa kay huyang ang ebidensiya batok kaniya.

Matod sa kanhi senador, “It is very painful to be jailed if you are innocent, and I don’t want this to happen to others.” Daghang mga inosente nga nangapriso. Silang tanan nangandoy nga sa katapusan maangkon ang hustisya. Ang atong pangamuyo – hustisya alang sa tanan. (edbarrita@gmail.com)