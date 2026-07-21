Barrita: Permanenting judicial complex sa SRP

Ang orihinal nga Palace of Justice sa Sugbo gitukod gikan sa 1990 ngadto sa 1991 sa Capitol compound sa Dakbayan sa Sugbo. Giinugorahan kini sa panahon ni kanhi Chief Justice Marcelo B. Fernan nga gihimong ngalan sa maong edipisyo sa 2005. Apan nagusbat kini sa magnitude 7.2 nga linog niadtong Oktubre 15, 2013.
Tungod sa kadaot nga nahiaguman sa linog sa Marcelo B. Fernan Hall of Justice, gideklarar kini nga unfit for occupancy. Busa ang 30 ka mga korte nga nahimutang sa maong building gibalhin ngadto sa Qimonda IT Center duol sa port area sa Siyudad sa Sugbo.
Apan niadtong Septiyembre 30, 2025, nakaangkon og structural damage ang Qimonda IT Center tungod sa magnitude 6.9 nga linog nga nitay-og amihanang Sugbo.
Gibalhin na sab ang mga korte ngadto sa Eastland Hotel and Residences sa President Roxas Street, Villa Aurora, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo.
Daghan sa litigants, ingon man sa mga manlalaban, nireklamo kay hagip-ot ang mga kuwarto sa maong lugar.
Sa Hunyo 24, 2026, ang Regional Development Council (RDC) 7 niaprobar sa usa ka resolusyon nga nag-awhag sa Korte Suprema sa pagtukod sa usa ka permanente nga disaster-resilient judicial complex sa South Road Properties (SRP).
Ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nidonar og usa ug tunga ka ektarya nga luna ngadto sa Korte Suprema niadtong 2019 alang sa usa ka judicial complex. Kadaghan na gihimo ang groundbreaking ceremonies para nini apan wala pa gyud kasugdi ang pagtukod sa maong judicial complex.
Alang sa RDC 7, ang usa ka permanente nga disaster-resilient judicial complex makatabang aron magpadayon ang serbisyo sa mga korte bisan sa panahon sa mga emerhensiya.
Si Department of Budget and Management 7 Acting Director Maricor Baquial, co-chairperson sa Development Administration Committee (DAC), niingon nga ang pagbalhin-balhin sa mga korte tungod sa mga katalagman nagpakita sa panginahanglan sa usa ka permanente nga resilient judicial complex.
Ang giproponer nga usa ka Hall of Justice magpundok ilawom sa usa ka bubong sa tanang mga korte ug ubang mga justice-related offices. Ang resolusyon sa RDC 7 nagkanayon nga makatabang kini sa walay pagkabalda nga operasyon sa mga hukmanan og magpasayon sa publiko sa pagdangop sa mga serbisyong legal.
Ang maong proyekto kabahin sab sa mga tumong sa Central Visayas Regional Development Plan 2023–2028 nga nag-ila sa mas maayong justice infrastructure isip kabahin sa mas dali nga serbisyo sa mga korte.
Samtang ang Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo nilusad sa P200 milyunes ngadto sa P400 milyunes nga rehabilitasyon sa Marcelo Fernan Hall of Justice sa Capitol Compound. Gigahinan kini og pasiunang P150 milyunes alang ning tuiga. Kon mahuman ang rehabilitasyon, ang maong building gitumong nga balhinan sa Court of Appeals ug sa ubang mga buhatan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo aron malugakan ang kahuot sa Kapitolyo.
Gihikay sa Cebu Provincial Legal Office ang bag-ong paagi sa pagdumala sa kanhi Marcelo B. Fernan Hall of Justice uban sa Department of Justice nga maoy nagtukod niini sa luna nga gipanag-iya sa Kapitolyo. (edbarrita@gmail.com)