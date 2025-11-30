Barrita: Polygamy, bigamy ug monogamy

Ginaingon nga kon ang usa ka lalaki daghan og mga asawa, mao kana’y polygamy. Kon duha ang asawa, mao kana’y bigamy. Kon usa ra ang asawa, mao kana’y monotony, aw, monogamy diay. Ang problema sa polygamy, daghan ka og mga ugangan.
Apan unsay mahitabo kon ang usa ka lalaki nagsabwag sa iyang similya sa daghang mga babaye nga wa niya pakasli? Mao kana ang suliran sa usa ka ulitawo nga gusto nang magminyo. Apan kada dalaga nga iyang mauyab, niabot na og lima, angkunon nga anak sa iyang amahan.
Naglabad ang iyang ulo kay di siya maminyo. Busa nisumbong siya sa iyang inahan. Matod sa inahan, “Dong, pangasawa bisan hain anang lima.” Matod sa ulitawo, “Unya, baliwon mi Ma, kay mga anak man sila ni Papa.” Ingon sa inahan, “Sila, anak ni Papa nimo. Ikaw, dili man.”
○ ○ ○
Ning bag-o, gipagawas sa Vatican ang usa ka doktrina nga nag-ingon nga ang kaminyuon usa ka eksklusibo ug usa ka “indissoluble union” tali sa usa ka lalaki ug babaye. Nagpalig-on kini sa pagsaway sa Simbahang Katoliko sa polygamy ug polyamory.
Ang polygamy mao ang kahimtang sa usa ka lalaki nga daghan og mga asawa. Kon ang usa ka babaye dunay kapin sa usa ka bana pagatawgon kini nga polyandry. Ang polyamory mao ang sitwasyon nga ang mga tawo adunay daghang mga karelasyon nga seksuwal bisan way kasal-kasal.
Ang dokumento nga giulohan og “One Flesh: In Praise of Monogamy,” giaprobahan ni Pope Leo XIV. Gipresentar kini sa mga tigbalita ni Cardinal Víctor Manuel Fernández, pangulo sa doctrinal department sa Vatican, sa usa ka press conference niadtong niaging Martes.
○ ○ ○
Si Cardinal Fernández niingon nga ang dokumento dili alang sa pagbatok sa polygamy nga nagpadayon sa ubang mga dapit sa kalibutan, apan alang sa pagpalambo sa monogamy. Kanang usa ra gyud ang bana, usa ra ang asawa. Sa atong pagsabot, dili kini alang sa daghan og kapares nga pulipulihan lang, agad sa panahon, agad sa magustohan.
Ang maong dokumento wa maghisgot sa tabantaban sa Pilipinas. Matod man gud sa usa ka kanta, “Kung ako ang papilion, sa kasal o taban-taban. Gusto ko gyud ang taban-taban kay wala'y gasto sa ginikanan. Sa kasal may luhod-luhod, sa taban-taban naay pagukod-gukod.”