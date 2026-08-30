Barrita: Project Noah

Nakahukom ang Ginoo nga silutan ang mga dautan ug pagalaglagon sila pinaagi sa usa ka dakong baha ug lunop sa kalibutan. Iyang gisugo si Noah sa pagtukod og arka nga pasakyan sa baye ug lake sa matag klase sa mananap. Dunay kasabutan ang Ginoo ug si Noah nga di na paglalaglagon ang mga tawo pinaagi sa baha.
Gikusokuso ang Pilipinas sa Bagyong Sendong (international name: Washi) niadtong Disyembre 16, 2011. Tungod sa maong bagyo, 1,268 ka mga kinabuhi ang nakalas, 131,618 ka mga pamilya ang nawagtangan sa ilang mga panimalay sa 13 ka mga probinsiya, kadaghanan didto sa Mindanao.
Sa pagkasunod tuig, gimugna ni kanhi Presidente Benigno “Noynoy” Aquino III ang Project Noah, ang Nationwide Operational Assessment of Hazards. Mao unta kini ang flagship disaster prevention and mitigation program sa gobyerno nga mahatag og unom ka oras nga advance warning sa umaabot nga mga kalamidad.
Sa panahon ni Aquino, ang Project Noah adunay tinuig nga badyet nga P30 milyones. Apan sa miaging administrasyon, gitangtangan kini sa pundo ug gibutang ubos sa University of the Philippines sa 2017 sa pagpadayon sa ilang disaster research pinaagi sa UP Resilience Institute (UPRI).
Karong tuiga, human sa mga pagbaha sa laing-laing bahin sa nasod, gihatagan kini og pundo nga usa ka bilyon ka pesos. Maayo na lang ni, matod pa ni UPRI executive director Mahar Lagmay. Kon kita pay pasultion, mas maayo kay sa wa gyu’y gigahin nga pundo.
Pero sa sunod tuig, wa nay pundo alang niini. Ang gobyerno nasyonal, nga nakakaon og tagam sa mokabat sa trilyon ka pesos nga flood control scam, wa nay bisan usa ka piso alang sa flood control. Mosamot gyud nga di na masulbad ang mga pagbaha.
Kon diha pa unta ang Project Noah, mahibaw-an sa mga tawo ang nga anomaluso nga flood control projects. Pinaagi sa ilang mga geohazard maps, mahibaw-an sa publiko nganong gibutangan og flood control project ang usa ka lugar nga dili bahaanan.
Pinaagi sa maong mga geohazard maps, ang mga tawo nga nagpuyo sa mga lugar nga delikado sa pagbaha, makahiklin na ngadto sa ibabaw ug mga dapit nga dili maabot sa baha sa dili pa mobaha.