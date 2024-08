Barrita: Public transport modernization, ipadayon o dili?

Miabot sa 22 ka mga senador ang mipirma sa Senate Resolution 1096 nga nag-awhag kang Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa temporaryong pagsuspenso sa pagpatuman sa Public Utility Vehicle Mo­dernization Program (PUVMP).

Tungod sa PUVMP, duna nay nanagan karon nga mga airconditioned modern jeepneys dinhi sa Metro Cebu. Di na panington ang mga pasahero kay bugnaw na man. Di na sab makahanggap ang mga pasahero sa abog sa kadalanan.

Sama sa mga bag-ong programa nga ipatuman sa gobyerno, dunay misupak niini, duna say mituman. Natural na lang nga kadtong supak sa maong program gustong suspensuhon ang pagpatuman niini. Samtang kadtong nituman, gusto nga ipadayon kini.

○ ○ ○

Niadtong Agusto 1, 2024, 21 ka mga kooperatiba ug mga korporasyon sa Sugbo mipir­ma sa usa ka suwat ngadto kang Presidente Marcos nga naghangyo kaniya nga ipada­yon ang maong programa kay nabalaka sila nga mabungkag ang ilang mga kooperatiba.

Kon mabungkag ang mga kooperatiba sa transportasyon, kinsa na man lang unya ang mobayad sa gatosan ka milyon ka pesos nga ilang utang sa bangko nga ilang gigamit sa pagpalit sa mga modernong jeepneys?

Si Ellen Maghanoy, chairperson sa Federation of Cebu Transport Cooperatives (FCTC) miingon nga ang matag koope­ratiba adunay utang nga gikan sa P100 milyones ngadto sa P300 milyones sa Development Bank of the Philippines ug sa Land Bank of the Philippines.

○ ○ ○

Si Direktor Eduardo Montealto Jr. sa Land Transportation Franchising and Regula­tory Board 7 miingon nga way klaro kon ang resolusyon sa Senado makaapekto ba sa napulo ka components sa modernization program nga naglakip sa regulatory reform, route rationalization ug fleet modernization.

Ang angay nga saligan sa mga grupo sa transportasyon, matod niya, mao ang pamahayag ni Presidente Marcos nga nipaluyo siya sa moderni­zation program. Apan hayan mausik ang ilang pa­ningkamot kay duol na sa 100 porsyento ang consolidation sa jeepneys sa Central Visayas, kadaghanan nagbasi sa Sugbo.

Sa akong pagsabot, kon suspensuhon man gani ang ma­ong programa, ipatuman ang usa ka “status quo,” di kay mobalik ta sa uno.

Laliman ka kon i-turn-over sa mga kooperatiba ang ilang modern jeepneys ngadto sa mga bangko?