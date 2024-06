Barrita: Quitclaim di balido kon nakuha pinaagi sa limbong

Gideklarar sa Korte Suprema nga nulo ug di balido ang mga quitclaim sa mga kawani nga nakuha pinaagi sa pagpanglimbong.

Mao kini ang unod sa kaso nga Naldo Jr. et al. v. CORPS (G.R. No. 243139, April 3, 2024), sa desisyon nga sinuwat ni Associate Justice Antonio T. Kho Jr., sa Supreme Court Second Division.

Napalgan sa Korte Suprema nga ang Corporate Protection Services, Phils., Inc. (CORPS) nakahimo sa “constructive illegal dismissal” nila ni Domingo Naldo Jr. ug mga kauban nga empleyado.

Gimandoan sa Korte Suprema ang CORPS sa pag-reinstate sa mga kawani ug pagbayad sa ilang backwages ug ubang mga benepisyo.

Ang naasoy nga mga kawani gi-hire sa CORPS isip mga security guard. Bisan kon nagtrabaho sila’g 12 ka oras kada adlaw, lakip na sa regular ug special holidays, wa sila nakadawat sa ilang special holiday pay, rest day pay, service incentive leave pay, 13th month pay ug emergency cost of living allowance.

Atol sa ilang conciliation-me­diation conference sa National Conciliation Mediation Board, ang representante sa CORPS nitanyag nga bayran sila sa tanan nilang money claims kon mosumitir sila og pinirmahan nga resignation letters. Ila kining gituman.

Gipapirma usab sila sa CORPS og quitclaims. Sa pagkahuman, gihatagan sila sa CORPS og mga tseke apan alang lang kini sa ilang trust fund savings ug cash bonds. Nisuway sila pag-uli sa mga tseke, apan gipasabot sila nga mosunod ra ang tseke alang sa uban nga money claims kay gi-process pa.

Motrabaho unta sila sa pagkasunod adlaw, apan wa na sila pasudla sa kompaniya kay nang-resign na man sila. Natapos ang buwan, apan wa gihapon sila hatagi sa ilang ubang money claims. Mao nga mipasaka sila batok sa CORPS sa kasong nonpayment of salary and benefits ug constructive illegal dismissal.

Gi-dismiss sa Labor Arbiter ang ilang kaso tungod sa ilang boluntaryo nga pagpirma sa quitclaims ug resignation letters.

Busa di na sila makapaningil pa og laing claims batok sa CORPS. Ang National Labor Relations Commission ug ang Court of Appeals mideklarar nga di balido ang quitclaims ug resignation letters sa mga kawani.

Mipabor ang Korte Suprema sa mga empleyado. Di balido ang ilang gipirmahan nga quitclaims kay dunay tumong sa pagpanglimbong ang CORPS. Gilatid sa Korte Suprema ang rikisito sa usa ka balido nga quitclaim.

Mao kining mosunod: (a) there must be no fraud or deceit on the part of any parties; (b) the consideration for the quitclaim is credible and reasonable; and (c) the contract is not contrary to law, public order, public policy, morals or good customs, or prejudicial to a third person with a right recognized by law.

Matod sa Korte Suprema, obligasyon sa employer ang pagprobar nga ang quitclaim mao ang “credible and reasonable settlement” sa angay nga madawat sa kawani, nga boluntaryo ang iyang pagpirma ug nakasabot siya niini. Ning maong kaso, wa bayri ang mga kawani sa tanan nilang money claims bisan sa pasalig sa representate sa CORPS.

Nakuha usab sa CORPS ang pagpirma sa mga kawani sa quitclaim ug letter of resignation pinaagi sa pagpanglimbong ug gipatuo ang ilang constructive dismissal nga usa ka voluntary termination of employment. (edbarrita@gmail.com)