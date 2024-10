Barrita: Rama, Cortes magpabilin sa balota kon...

Si Commission on Elections (Comelec) Chairperson George Erwin Garcia namahayag nga magpabilin sa balota sa 2025 elections ang mga pangan nila si Michael Rama ug Jonas Cortes kon di ilibkas sa Korte Suprema ang giluwatan nga temporary restraining order (TRO) niadtong Oktubre 22 sa di pa maimprinta ang mga balota sa katapusang semana sa Disyembre.

Sa pagkakaron, luwas pa ang kandidatura sa duha ka mga mayor nga gipalagpot sa serbisyo sa Office of the Ombudsman. Ang dismissal man gud naglakip sa perpetual disqualification from office.

Si Rama naka-file sa iyang sertipiko de kandidatura aron magpasubli sa pagkamayor sa siyudad sa Sugbo, samtang si Cortes naka-file usab sa iyang sertipiko de kandidatura aron magpasubli sa pagkamayor sa dakbayan sa Mandaue.

○ ○ ○

Si Garcia miingon nga hugot silang mibarog sa pag-disquali­fy sa 2025 elections sa mga kandidato nga gipalagpot sa katungdanan sa Office of the Ombudsman. Apan misanong ang Kinatas-ang Hukmanan sa nasod sa petisyon nila ni Rama ug Cortes nga pugngan ang Comelec sa pagpatuman niini.

Ang puntariya sa petisyon ni Rama ug Cortes mao ang Comelec En Banc Resolution 1044-A nga giluwatan niadtong Septiyembre 4 nga mag-disqualify sa mga gipahamtangan sa silot nga dismissal from service with perpetual disqualification from office. Di na sila makasalmot sa 2025 elections.

Apan ang giluwatan sa Korte Suprema usa ka TRO. Giha­tagan pa ang Comelec og 10 ka adlaw sa pagtubag sa petisyon sa duha ka mga kanhi mayor. Maghuwat pa kita sa desisyon sa Korte Suprema kon balido ba ang Comelec Resolution.

○ ○ ○

Kulbahinam pa kining butanga alang kanila ni Rama ug Cortes. Apan morag kompiyan­sa si Rama kay sa pagluwat gyud sa TRO, nagpakasal man siya sa simbahan uban sa iyang minahal sa kinabuhi. Basin coincidental o naatol lang.

Si Garcia miingon nga ang ilang resolusyon subay sa balaod, sa Section 27, Paragraph 1 sa Republic Act (RA) 6770, ang Ombudsman Act nga nagkanayon, "all provisiona­ry orders of the Office of the Ombudsman are immediately effective and executory."

Ang makaklaro ra gyud niini mao ang Korte Suprema.