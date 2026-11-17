Atong klaruhon. Way huwes nga gipatay dinhi sa Sugbo. Apan usa ka Sugboanong huwes, si Judge Henrick F. Gingoyon sa Pasay City Regional Trial Court Branch 117 gipusil-patay sa usa ka pagbanhig niadtong udto sa Disyembre 31, 2005, duol sa iyang panimalay sa Soldier’s Hills, Barangay Molina, Bacoor, Cavite.
Duha ka mamumuno nga nagsakay og motorsiklo, riding in tandem, ang nibanhig ni Judge Gingoyon, 53 anyos sa pagkahitabo. Duha ka suspetsado ang gipasakaan og kaso sa pagpatay kaniya. Apan wa nay laing impormasyon bahin sa maong kaso.
Ang labing ulahing hitabo sa pagpatay sa usa ka huwes mao ang pagbanhig ni Judge Joseph Wee Sit, presiding judge sa Regional Trial Court (RTC) Branch 2 sa Isabela City, Basilan niadtong buntag sa Huwebes, Nobiyembre 12, 2026, didto sa Siyudad sa Zamboanga. Mag-39 anyos unta siya sa Nobiyembre 21.
Si Lt. Col. Shellamie Chang, tigpamaba sa Zamboanga Peninsula Regional Police, namahayag nga si Judge Wee Sit nagmaneho sa iyang sakyanan paingon sa Tumaga flea market mga alas 5:25 sa buntag sa dihang duha ka tawo nga nagsakay og motorsiklo, riding in tandem, nihunong sa kilid sa iyang sakyanan ug mirakrak kaniya.
Nagpakita ang labing ulahing hitabo sa pagpatay sa usa ka huwes nga nagpadayon ang risgo sa kinabuhi sa mga huwes sa ubang mga dapit sa Pilipinas. Ang labing delikado mao kadtong mga korte ug mga huwes nga nagkupot og dagko ingon man mga sensitibong mga kaso.
Sukad sa 1999, kapin sa 30 ka mga maghuhukom ang gipatay sa tibuok nasod. Mao kini ang hinungdan nga gihulma ang Office of the Judicial Marshals aron sa pag-imbestigar sa maong mga kaso nga wa pa masulbad ug sa pagpanalipod sa mga huwes.
Dunay kapin sa 2,600 ka mga korte sa tibuok Pilipinas. Niabot sa 31 ka mga huwes ang gipatay gikan sa 1999 ngadto sa 2017. Gikan sa 2016 ngadto sa 2021, lima ka huwes ug usa ka associate justice sa Court of Appeals ang gipatay.
Si Supreme Court Associate Justice Jose Midas Marquez niingon nga sa maong mga kaso, kuwang sa 10 porsiyento ang nasulbad, ug sa ubang mga kaso wa mailhi ang mga mastermind, ang mga utok sa pagpatay.
Sa Abril 2022, gipirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang Republic Act No. 11691, ang Judiciary Marshals (OJM) Act. Gihulma karon sa Korte Suprema ang maong buhatan nga dunay usa ka Chief Marshal ug tulo ka mga deputy sa Luzon, Visayas ug Mindanao ug magbutang sa usa ka Judicial Marshal Academy.
Sa pagbanhig kang Judge Wee Sit, ang opisyal nga pamahayag sa Korte Suprema nagkanayon, “The killing of Judge Wee Sit is a painful reminder of the dangers faced by those who serve in our courts. No judge should have to fear for their life simply for doing their duty.”
Nidugang ang Labaw’ng Hukmanan sa pag-ingon, “When judges are threatened or attacked, it is not only their safety that is at stake, but also the ability of our courts to deliver justice freely and independently.”
Sa atong pagsulat niini, gidayeg ni Senador Panfilo “Ping” Lacson ang Police Regional Office 9 sa hilom apan tukma, disiplinado ug dali nga pagsulbad sa maong kaso human ipasaka sa kapulisan ang kasong murder atubangan sa Zamboanga City Prosecutor’s Office batok sa tulo ka mga suspetsado – sa drayber sa getaway motorcycle, sa triggerman, ug sa drayber sa laing getaway motorcycle.
Matod ni Senador Lacson, “This is how high-profile cases are cracked: silent, precise, disciplined, and with methodical efficiency. No fanfare; just results. Congratulations!”
Mao kini ang post ni Lacson sa X (Twitter kaniadto) niadtong Sabado sa gabii isip tambag sa mga sabaan nga opisyales sa kapulisan nga mag-una ang tabi kay sa operasyon. (edbarrita@gmail.com)