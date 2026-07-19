Barrita: Sa mga mata sa China, ang mga Pinoy mga unggoy

Anak, “Pa, asa diay gikan ang tawo. Amahan, “Ang tanang mga tawo gikan ni Adan ug Eba, ang unang mga tawo sa kalibutan.” Anak, “Ingon lagi ni Mama, Pa, ang mga tawo gikan sa unggoy.” Amahan, “Sa ila ra tong side sa pamilya.”
Gihimong pasiaw ang theory nga ang tawo gikan sa unggoy. Apan wa gyud moingon si Charles Darwin nga ang tawo gikan sa modernong unggoy. Ang iyang theory mao nga ang tawo ug ang ubang apes ug mga unggoy adunay common evolutionary ancestor.
Susama baya ang lihok sa tawo ug sa unggoy, labi na kon mahubog. Lihukan, saba, manggakos ug uban pa. Apan usa sa kalainan sa tawo ug sa unggoy mao nga ang unggoy adunay ikog, ang tawo, wala. Dunay nagtuhoy sa tawo pero naa sa atubangan.
Apan ang gipagawas sa China Daily, pamantalaan sa gobiyerno sa China, nga usa ka AI-generated video nga gipaka-unggoy ang mga Pilipino, gitawag og “racist” ug “dehumanization” sa mga opisyal sa Pilipinas. Dili pasiaw ang video nga gipagawas sa ilang Facebook page niadtong Hulyo 10, 2026.
Sa 58 ka mga segundo nga video clip, usa ka mauwawon nga unggoy nga nagsul-ob og barong ug salakot giduso ngadto sa usa ka karaoke stage sa usa ka barko.
Sa dihang nagsugod siya sa pagkanta ug ang lyrics nahiuyon sa posisyon sa China sa South China Sea, gitunolan siya og papel nga gimarkahan og “South China Sea Arbitration Award.”
Dayon gibala ang unggoy sa usa ka catapult nga mora’g tirador paingon sa water cannon sa barko sa China Coast Guard. Ang water cannon maoy sagad nga gigamit sa China aron pag-abog sa gagmay nga mga barko sa Pilipinas.
Giangkon sa China ang tanang kadagatan sa tungatunga sa China ug Pilipinas. Ang arbitral ruling sa Hulyo 12, 2016 nipatigbabaw sa sovereign rights sa Pilipinas sa West Philippine Sea, kadagatan sulod sa 370 ka kilometro nga exclusive economic zone sa Pilipinas.
Gideklarar usab sa maong ruling nga dili balido ang pag-angkon sa China sa halos kinatibuk-an sa South China Sea, kay way legal basis ang nine-dash-line demarcation niini. Ang China wa mosalmot sa arbitration case nga gipasaka sa Pilipinas niadtong Enero 2013 ug wa motahod sa maong ruling.
Nipasaka og pormal nga diplomatic protest ang Department of Foreign Affairs aron ipatangtang ang maong video, apan nihimakak ang Foreign Ministry sa China nga ang ilang gobyerno ang naghimo niini.