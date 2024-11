Barrita: Salin sa Kalagkalag

Niadtong Dominggo, lawom na ang gabii ug mingaw na ang sementeryo. Usa ka hubog nanglaktod sa agianan taliwa niini. Nakadungog siya ug nagsilsil sa semento. Gipadul-an niya ug iyang nakita ang usa ka tiguwang lalaki nga nagsilsil sa lapida.

Iya kining gisinggitan sa pag-ingon, "Noy, mosunod ka atong nag-ugkat og lawas sa patay nga babaye didto sa siyudad sa Carcar?" Nitubag ang tiguwang, "Wa, Dong oy. Ako lang giusab akong ngan. Porbida sab ning naghimo sa akong lapida. Gisayop pa gyud ang ispeling."

Nanglimbawot ang mga balhibo sa duha ka babaye nga call center agents sa pag-agi nila sa usa ka sementeryo usa ka tungang gabii niana. Gidungog man gud nga dunay magpakita nga kalag sa ma­ong dapit.

Nahupay ang ilang kahadlok sa pagkakita nila og usa ka hamtong nga babaye. Samtang naglakaw sila, ilang gipangutana ang maong babaye kon tinuod ba ang maong estorya. Tubag sa babaye, "Tinu­od na oy. Sus, sa buhi pa ko, di gyud ko moagi diring dapita ingon arong orasa."

○ ○ ○

Kining maong mga estorya maingon nato sa salin sa Ka­lagkalag, ang hinugpong nga pagsaulog sa All Saints' Day o Adlaw sa mga Santos sa Nobiyembre 1 ug All Souls' Day o Adlaw sa mga Kalag sa Nobiyembre 2.

Matag Kalagkalag man gud, manggawas ang mga estorya bahin sa mga kalag nga mobalik sa kalibutan sa mga buhi. Mao sab ni manggawas nga salida sa mga sinehan, telebi­syon ug streaming services. Kasagaran makahahadlok.

Apan atol sa maong kasaulogan, hayag ug sadya ang mga sementeryo sa tibuok kapupud-an. Inig sud nimo sa mga sementeryo, ang una nimong mahanggap mao ang baho sa dinagkutan nga mga kandila ug alimyon sa presko nga mga buwak, agi og pag­handom sa mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwan na sa laing kalibutan.

○ ○ ○

Ginaingon nga managlahi ang kalibutan sa mga buhi ug ang kalibutan sa mga patay. Matod pa ni Thornton Wilder, sa iyang nobela nga "The Bridge of San Luis Rey," "There is a land of the living and a land of the dead and the bridge is love, the only survi­val, the only meaning."

Adunay kalibotan sa mga buhi ug adunay kalibotan sa mga patay. Ug ang tulay niining duha ka kalibotan mao ang gugma.

Nindot sud-ungon ang pagpakita sa mga buhi pa sa ilang gugma ngadto sa mga patay na sa matag saulog nato sa Kalagkalag.

Apan alang kanako, mas nindot ang pagpakita sa gugma sa mga buhi ngadto sa mga buhi pa sama kanila. Kay kon mao kini ang mopatigbabaw, wa untay extrajudicial killings ug uban pang mga linuog nga krimen. Ang lisod kon mas kahadlokan pa ang mga buhi kay sa mga kalag.