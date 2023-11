Barrita: Seaman napiang sa basketball gipabayran og disability benefits

Napiang ang tiil sa usa ka seaman nga nagduwa’g basketball kuyog sa iyang mga kauban sa trabaho sakay sa barko atol sa ilang free time. Usa ka doktor mideklarar nga siya “unfit to work.” Na­ngayo siya og disability benefit sa iyang kompaniya apan gibalibaran.

Ang desisyon sa Korte Sup­rema – pabayron og US$90,000 ang ship management company ug ang mga corporate officers niini. Mao kini ang kaso nga Arguilles v. Wilhelmsen Smith Bell Manning Inc./Wilhelmsen Ship Management Ltd., and Preysler Jr. (G.R. No. 254586, July 10, 2023).

Ang 21 ka pahinang desisyon nga gisuwat ni Associate Justice Samuel H. Gaerlan mitugot sa petisyon nga gipasaka ni Rosell R. Arguilles subay sa Rule 45 sa Rules of Court aron maanular ang desisyon sa Court of Appeals (CA) sa Enero 24, 2020 ug sa misunod nga resolusyon niini sa Nobyembre 9, 2020.

Ang mga mando sa CA nagdason sa resolusyon sa National Labor Relations Commission (NLRC) nga nagbali sa desisyon sa Labor Arbiter nga pabor kang Arguilles sa kaso alang disability benefits batok sa iyang kanhi employer, ang Wilhelmsen Smith Bell Manning Inc. ug ang principal niini nga Wilhelmsen Ship Management Ltd. (WSML) ug Fausto R. Preysler Jr.

Sa Disyembre 26, 2016, si Arguilles, nga nagtrabaho isip usa ka ordinary seaman sa Wilhelmsen Manning sa ngan sa WSML luwan sa M/V Toronto, napiang sa wala nga till samtang nagduwa’g basketball kuyog sa ubang seaman sa ilang free time. Gipapauli siya sa Pilipinas ug gipahiling sa mga doctor sa Wilhelmsen Manning.

Sa pagka Pebrero 6, 2017, gioperahan si Arguilles. Subay sa clinical abstract, na-diagnose siya og “High Grade Achilles Tendon Tear, Left.”

Gikan sa Pebrero 13, 2017 hangtod sa Hunyo 23, 2017, niagi siya sa 49 ka physical therapy sessions sa clinic nga gitudlo sa Wilhelmsen Manning.

Gihunong kini sa Wilhelmsen Manning kay grabe ang iyang injury nga di maayo sud sa 120 ka adlaw. Mikonsulta si Arguilles og independente nga doctor nga mideklarar kaniya nga unfit for duty.

Sa dihang gibalibaran siya sa kompaniya sa iyang gipangayong disability benefits, mipasaka siya’g kaso sa NLRC.

Ang Labor Arbiter mihukom pabor kang Arguilles. Gimandoan ang kompaniya sa pagbayad niya og US$90,000 ug moral ug exemplary damages nga P450,000.

Miapela ang kompaniya sa NLRC nga sa sinugdan midapig kang Arguilles apan mibali ug gidasunan sa CA.

Sa pagpabor sa Korte Suprema kang Arguilles, gisubay niini ang definition sa Philippine Overseas Employment Administration Standard Employment Contract (POEA-SEC) sa work-related injury nga usa ka “injury arising out of and in the course of employment,” nga wa magkinahanglan nga nahitabo kini “in actual performance of his or her duties.”

“It is beyond cavil that petitioner’s injury was sustained while his employment contract was still in effect and while he was still on board M/V Toronto. Accordingly, he suffered his injury in the course of his employment. This squarely falls within the POEA SEC’s definition of a work-related injury,” ruled the Court.

Sa kaso ni Arguilles, ang Korte Suprema miingon, “he was merely playing basketball, an employer-sanctioned activity onboard the vessel. It cannot be considered as a reckless or deliberate activity that is unmindful of one’s safety. The records are bereft of any evidence, much less the slightest indication, that the injury suffered by Arguilles was intentionally or negligently incurred. Thus, his injury is worthy of compensation.” (edbarrita@gmail.com)