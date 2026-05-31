Barrita: Sen. Bato: Ex-PNP chief, fugitive na karon

Way permanente sa kalibutan. Sama sa kanta nga “Gulong ng Palad,” ang kapalaran sa tawo usahay naa sa ilawom, usahay sa ibabaw. Tiaw mo na, si Senador Ronald “Bato” dela Rosa, kanhi hepe sa Philippine National Police (PNP), karon usa na ka fugitive, pinangita sa balaod.
Dakpunon si Senador Bato tungod sa gikatahong usa ka orden de arresto nga giluwatan sa International Criminal Court (ICC) sa The Hague, Netherlands, nunot sa kaso sa duguong gubat batok sa illegal nga drugas kansang bista hayan nga magsugod sa hinapos ning tuiga.
Nipasaka si Senador Bato og petisyon sa Korte Suprema alang sa temporary restraining order (TRO) batok sa ICC warrant of arrest. Apan niadtong Mayo 20, gisalindot sa Labaw’ng Hukmanan ang petisyon sa TRO sa boto nga 9-5-1.
Si Senador Bato nahimong hepe sa PNP gikan sa 2016 hangtod sa 2018, ug maoy nagpatuman sa gubat batok drugas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga ubos na karon sa kustodiya sa ICC sa The Hague kay nag-atubang sa kasong crimes against humanity.
Giila si Senador Bato nga usa sa mga co-perpetrators sa mga kaso batok ni Duterte sa ICC. Mokabat sa 12,000 ngadto sa 30,000 ka mga tawo ang napatay sa gubat kontra drugas ni Duterte, sumala sa imbestigasyon ni kanhi ICC prosecutor Karim Khan.
Ang mga mahistrado sa Korte Suprema nga nagdumili sa pagluwat og TRO sa ICC warrant ni Senador Bato miingon nga ang Labaw’ng Hukmanan kinahanglang dili himuon nga “doormat for the wiping clean of those who are charged with blood on their hands.”
Si Associate Justice Filomena Singh, usa sa siyam ka mga mahistrado nga supak sa TRO, nitawag nga “bad faith” ang pagtagotago ni Senador Bato sulod sa unom ka mga buwan ug sa kalit lang nitunga aron pagbotar sa bag-ong presidente sa Senado, unya nibalik na sab og tago.
Samtang si Associate Justice Alfredo Benjamin Caguioa, sa iyang opinion, niingon nga ang Korte Suprema angay nga magbantay nga dili himuong usa ka “politically convenient doormat.”
Si Senador Bato maoy ikaduhang kanhi hepe sa PNP nga nagtagotago. Si Senador Panfilo “Ping” Lacson nagtagotago usab sa 2010, apan gitawag niya ang iyang kaugalingon nga usa ka “fugitive from injustice.”
Nitunga siya sa 2011 sa dihang gibasura sa korte ang mga kaso batok kaniya ug karon usa ka incumbent nga senador.