Barrita: Skyway sa Ban-Tal corridor

Usa sa mga dapit sa Dakbayan sa Sugbo nga grabe kaayo ang paghuot sa trapiko mao ang Banilad-Talamban (Ban-Tal) corridor. Wa magsilbi ang mga pagdili sa left turn sa bugtong agianan padung sa Talamban tungod sa kadaghan sa mga sakyanan nga moagi niini.
Sumala sa Department of Public Works and Highways (DPWH), mokabat sa 65,000 ngadto sa 80,000 ka mga sakyanan ang moagi sa Ban-Tal corridor sa matag adlaw, hilabi na atol sa rush hour sa buntag ug gabii.
Taym pa. Dunay nangutana nganong hinay man ang dagan sa trapiko sa panahon sa rush hour. Aning panahuna, ang tanan nagdali padung sa trabahoan ug eskuwelahan ug sa tingpauli. Nagdali, apan nalangay na hinuon kay maghuot man ang mga sakyanan sa usa lang ka agianan.
○ ○ ○
Usa sa gitan-aw ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga long-term solution sa kahuot sa trapiko sa Ban-Tal corridor mao ang pagtukod sa usa ka skyway gikan sa IT Park sa Barangay Apas hangtod sa Barangay Talamban.
Maglisod na man gud ang kagamhanan sa pagpalapad sa maong karsada tungod sa kadaghan na sa mga building sa daplin. Dako ang magasto sa right of way. Duha lang ang kapaingnan, ang pagtukod og skyway o ang pagkawot og tunnel sa ilawom niini.
Si anhing Raul del Mar, kanhi kongresista sa Cebu City north district, naglaraw kaniadto sa pagbutang og tunnel gikan sa may Iglesia ni Cristo sa Gen. Maxilom Avenue padung sa Talamban. Way problema sa right of way kay adto man agi sa ilawom sa yuta. Apan nagpabilin kining usa ka plano.
○ ○ ○
Sa Metro Manila, adunay mokabat sa 74 ka kilometro nga skyway. Zero sa Cebu City. Sa mga lugar nga nagpadayon ang problema sa baha, mas maayo ang skyway kay tua man sa ibabaw. Mahimo pa unya ni nga evacuation center kon magbaha. Apan kinahanglan nga lig-unon ug di kurakuton kay kuyaw sab biya malusno kon maglinog.
Si Mayor Archival niingon nga ang giproponer nga skyway anaa pa sa concept and proposal stage. Daghan na ang mga kompaniya nga nagpakita og interes apan kinahanglan pang mohimo og feasibility study ang siyudad alang niini.
Mas maayo tingali nga itugyan kini sa pribadong sector ubos sa usa ka Public-Private Partnership (PPP). Kon ang kagamhanan ang mohimo niini, dugay kaayo. Tan-awa lang nang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) nga niabot na og kapin sa usa ka dekada apan wa pa gyud mahuman.