Barrita: Social media ban sa kabataan ubos sa 16 anyos?

Ang mga inahan karon ug bisan ang gipabantay sa mga bata, mopatan-aw lang dayon og salida sa mga bata nga usa ngadto sa duha ka tuig pa ang panuigon sa smartphone ug sa telebisyon. Kon malingaw, biyaan ug pasagdan na lang.
Busa nagdako ang mga bata nga hanas nang mogamit sa mga smartphone, tablet, laptop ug uban pa. Mga bata pa gani, duna na’y mga account sa mga nagkalainlaing social media (socmed). Susama sa mga hingkod ang panuigon.
Sa 2024 National Information and Communications Technology Household Survey nga gihimo sa Philippine Statistics Authority ug Department of Information and Communications Technology, 66 porsiyento sa kabataan edad 10 hangtod 16 anyos nigamit sa social media ug 92.4 porsiyento kanila naa’y socmed account, ikumparar sa 97.6 porsiyento sa edad 17 anyos pataas.
Mao nga gipasaka ni Senador Sherwin Gatchalian ang Senate Bill (SB) No. 2066, ang Social Media Safety for Children Act, nga magdili sa kabataan ubos sa 16 anyos sa paggamit sa bisan unsang socmed platform, aron pagpanalipod kanila sa mga risgo ug hulga sa online.
Nagsunod kini sa susamang balaod nga gipasar sa Australia, ang Social Media Minimum Age Act of 2024, ug sa Indonesia, ang labing unang nasod sa Southeast Asia nga nagdili sa mga bata ubos sa 16 anyos sa paggamit sa social media.
Matod ni Gatchalian ang mga balaod sama sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act, Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children ug Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act, dili igo sa pagpanalipod sa kabataan sa mga hulga sa socmed.
Kini naglakip sa mental health issues ug addiction, epekto sa academic performance, makadaot nga content, online sexual exploitation ug trafficking, kaluwasan ug radicalization, predatory behavior ug misinformation.
Gipakita sa mga pagtuon nga ang socmed makaadik, hinungdan sa anxiety, depression ug social isolation sa kabataan. Ang 2022 Programme for International Student Assessment (PISA) nagpakita nga kada oras nga gigamit sa usa ka 15 anyos nga estudyanteng Pilipino sa socmed, kuwatro puntos ang kunhod sa iyang score sa math.