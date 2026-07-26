Barrita: SONA ug krisis sa edukasyon

Samtang ang kinabag-an sa katawhan mahinamon nga nagsunod sa impeachment trial ni Bise Presidente Sara Duterte ug sa unsa nay gidangatan sa mga magbabalaod ug uban pang nalambigit sa binilyon ug hangtod trilyon ka pesos nga pangurakot sa flood control scandal, nakalimtan ang krisis sa edukasyon.
Binilyon ka pesos ang gigahin sa flood control projects nga substandard, busa di makapugong sa mga pagbaha nga nikalas sa daghang mga kinabuhi. Ang ubang flood control projects nahimong mga multo, ghost projects, busa wa gyu’y makita.
Wa na mahisguti ang krisis sa edukasyon, hilabi na sa kakuwang sa mga classroom. Sumala sa Second Congressional Commission on Education (EDCOM 2), subay sa Department of Education (DepEd) National School Building Inventory, ang classroom backlog sa Pilipinas sobra sa 166,000.
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Apan nakahibawo ba mo kon pila ra ka classrooms ang natukod sa Department of Public Works and Highways (DPWH) sa entiro tuig sa 2025? Sa Disyembre 4 sa niaging tuig, si Senador Bam Aquino niingon nga 60 ra ang nahuman sa DPWH sa 2025 kay giuna ang flood control projects nga nabaniog sa pangurakot.
Mas grabe pa gyud ang gitug-an sa DPWH duha ka buwan ang nilabay. Matod niini, 22 ra ka classrooms ang ilang nahuman sa target nga 1,700 sa 2025. Gisugdan na ang pagtukod sa 822 ka classrooms, samtang pagasugdan na ang pagtukod sa laing 882 ka classrooms.
Dunay laing gikabalak-an si Senador Aquino. Matod niya, ang matag classroom nga gitukod sa DPWH mobalor og P2.5 milyones, samtang ang mga non-government organizations makatukod og classroom sa balor nga usa ka milyon ka pesos o menos pa. Mao nang gipalabi ang flood control projects?
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Sa iyang State of the Nation Address (SONA) sa niaging tuig, si Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. namahayag nga magtukod siya og 40,000 ka classrooms sa di pa matapos ang iyang termino sa 2028.
Gikan sa Hulyo 2022 ngadto sa Hulyo 2025, ang DepEd niingon nga ang DPWH nakatukod og kapin sa 22,000 ka mga classroom sa tibuok nasod. Si Senate President Sherwin Gatchalian nanghinaot nga ipahayag sa presidente kon unsaon pagsulbad ang krisis sa edukasyon.
Si Gatchalian namahayag nga ilang gigahinan og P67.9 bilyones ang DepEd karong tuiga alang sa pagtukod og labing menos 22,000 ka mga classroom. Agwanta lang una. Sa Grade 5 ug Grade 6 pa mi didto sa Cabadiangan, nagdala mi og among kaugalingong lingkoranan sa eskuwelahan.