Barrita: Subway sa Metro Cebu, damgo lang?

Ang Cebu Bus Rapid Transit (CBRT) project may pasiunang pundo nga P10.6 bilyones sa 2014. Niburot kini ngadto sa P29 bilyones sa 2025. Nabara pa gyud ang trapiko sa konstruksyon sa kabahin niini gikan sa N. Bacalso Avenue hangtod sa Osmeña Blvd.
Wa pa mahuman ang CBRT sa paglabay sa 12 ka tuig. Tungod sa kalangay, niatras ang World Bank (WB) sa funding niini. Sa pasiunang funding package nga $228.5 milyones, $116 milyones ang loan gikan sa WB, $25 milyones sa Clean Technology Fund, $57.4 milyones sa French Development Agency ug counterpart fund sa kagamhanan sa Pilipinas.
Ang CBRT ehemplo sa kalisod sa pagpatuman sa dagkong mga proyekto. Lahi kini sa trilyon ka pesos nga pangurakot sa flood control scandal. Dako ang kantidad, daling gipatuman, apan substandard ug ang uban nahimong multo nga di makita.
○ ○ ○
Giproponer sa Department of Transportations (DOTr) ang Metro Cebu Subway, usa ka 67.5 ka kilometro nga underground railway system gikan sa Danao City sa amihanan ngadto sa Carcar City sa habagatan. Kon madayon, mao kini ang labing unang subway system gawas sa Metro Manila.
Mokabat ang pundo niini sa gatusan ka bilyon ka pesos. Apan lahi sa paghimo og mga highway ug light railway transit system, way problema kini sa right-of-way kay adto man agi sa ilawom sa yuta. Wa say problema sa landslide sama sa wa pa mahuman nga Metro Cebu Expressway gikan sa Naga City paingon sa Danao City.
Kon madayon ang Metro Cebu Subway, hayan makapalugak kini sa kahuot sa trapiko sa Metro Cebu. Ang mga kadalanan magamit sa emergency vehicles ug modern jeeps padulong sa mga estasyonan sa tren. Samtang ang kadaghanan sa mga pasahero manakay sa tren.
○ ○ ○
Apan adunay nagutana kon duna ba unyay manakay sa tren. Kinsa may mosakay sa tren kon wa pay tren? Ang saktong pangutana, madayon ba kaha ang subway system?
Nindot unta kaayo kon dunay subway system nga magkonektar sa Dakbayan sa Danao, mga lungsod sa Compostela, Liloan ug Consolacion, mga dakbayan sa Mandaue, Cebu ug Talisay, lungsod sa Minglanilla, Siyudad sa Naga, lungsod sa San Fernando ug Siyudad sa Carcar.